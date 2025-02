Jakala: SBAM si aggiudica la gestione della comunicazione di Rowenta Italia

Jakala: SBAM vince la gara e si aggiudica la comunicazione integrata di Rowenta Italia

SBAM, l’agenzia creativa super-powered by JAKALA, si è aggiudicata la gara per gestire la comunicazione digitale e offline di Rowenta Italia. Il noto marchio di piccoli elettrodomestici ha scelto SBAM per sviluppare la strategia creativa delle sue linee di prodotto, che spaziano dalla cura della casa allo stiro, fino al settore beauty e haircare.

La competizione per l’assegnazione dell’incarico è stata intensa e stimolante. "È stata una gara molto sfidante, che ci ha permesso di mettere in campo tutta la forza del nostro pensiero integrato", ha dichiarato Stefano Pagani, CEO di SBAM. "Orchestrare i tanti prodotti, le gamme differenti, le esigenze di marketing e gli obiettivi di business è una palestra straordinaria per il pensiero creativo, perché ci permette di pensare su più livelli e di mettere le nostre idee al servizio di obiettivi tangibili e misurabili".

L’obiettivo di SBAM è accompagnare Rowenta nella costruzione di una strategia di attivazione efficace e innovativa. Jenny Nieri, MP & Chief Business Officer dell’agenzia, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione: "Rowenta è un brand con un fortissimo legame storico con il pubblico italiano: è un onore per noi accompagnarlo verso le nuove generazioni di clienti curando la strategia di attivazione. Vogliamo contribuire strutturando una regia chiara e cross-prodotto, che coinvolga anche gli altri partner indispensabili in un discorso integrato, ovvero il media, le PR, il CRM, tutto il mondo del commerce".

Tra le prime iniziative sviluppate da SBAM per Rowenta, spicca il progetto di branded content in collaborazione con Casa Kiss Kiss. Il brand è stato protagonista a Sanremo con il “Salone Rowenta”, uno spazio esclusivo dedicato alla cura dei capelli e allo styling. Qui, i visitatori hanno avuto l’opportunità di provare i prodotti della gamma Ultimate Experience, tra cui l’asciugacapelli Nano, compatto e ad alte prestazioni; la spazzola Hair Therapist™, studiata per rigenerare i capelli danneggiati; l’asciugacapelli e spazzola 2 in 1 Reverso, che facilita l’asciugatura e la messa in piega; e la piastra Thermocare, ideale per ottenere un look liscio o mosso.

Dal 11 al 15 febbraio, il pubblico presente a Sanremo ha potuto scoprire e testare questi prodotti, godendo di una sessione di hairstyling offerta dal brand. L’esperienza è stata arricchita dalla presenza di ospiti speciali, tra cui Sara Rossetto, Noemi Mariani, Patrizia Falcone e Alexia Nikolakeas. Le talent si sono raccontate ai microfoni di Elena Mariani, condividendo il loro legame con la kermesse e le loro abitudini di haircare, mentre la rinomata hairstylist Elisa Rampi ha curato il loro styling con i prodotti Rowenta.

Il progetto non si è limitato a un’attivazione temporanea, ma si è sviluppato come un vero branded content, realizzato in partnership con Radio Kiss Kiss. La campagna ha avuto una grande risonanza grazie a un’ampia diffusione su radio, digital e social. La storica speaker Adriana Petro ha raccontato l’iniziativa attraverso i canali social dell’emittente, testando personalmente i prodotti e partecipando come prima ospite del Salone all’interno di Casa Kiss Kiss.