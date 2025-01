JAKALA, SBAM vince la gara di Autostrade per l’Italia

SBAM al fianco di Autostrade per l’Italia: al via la nuova partnership creativa per il rilancio della comunicazione e dei progetti digitali

SBAM, l’agenzia creativa alimentata dalla forza innovativa di JAKALA, si è aggiudicata la prestigiosa gara indetta da Autostrade per l’Italia (ASPI) per la gestione delle attività creative e di comunicazione. La partnership rappresenta un passo strategico per l’implementazione della nuova identità del brand, con un focus specifico sui canali digitali, social e sui principali asset di comunicazione.

Il percorso di trasformazione di ASPI, già avviato con il lancio del nuovo logo e della nuova identity durante i festeggiamenti per i 60 anni dell’A1 nell’ottobre 2024, prosegue ora con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con il pubblico e di rappresentare al meglio il rinnovamento aziendale. SBAM, scelta per interpretare e mettere a terra questa nuova visione, supporterà il rebranding attraverso soluzioni creative che abbracciano sia i canali fisici sia quelli digitali, consolidando la strategia di comunicazione del Gruppo.

Ma non finisce qui. Oltre a gestire le attività creative principali, SBAM ha conquistato anche una seconda gara dedicata al mondo social, assumendo la responsabilità editoriale e di community management dei canali digitali di Autostrade per l’Italia e del progetto “Wonders. Scopri l’Italia delle meraviglie”. Questo progetto celebra il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico italiano, offrendo oltre 400 esperienze di viaggio attraverso borghi, musei e siti storici nelle 15 regioni collegate dalla rete autostradale di ASPI.

Stefano Pagani, CEO di SBAM, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di poter affiancare Autostrade per l’Italia in questo nuovo capitolo del loro viaggio, che rappresenta anche quello degli italiani. La storia e il futuro delle nostre infrastrutture coincidono profondamente con la nostra società e le nostre vite".

Anche Gabriele Pizzetti, Market Manager di JAKALA, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: "SBAM ha dimostrato di essere il partner creativo ideale per un Gruppo come Autostrade per l’Italia, contribuendo con soluzioni innovative e strategiche".

In qualità di partner strategico-creativo, SBAM lavorerà per consolidare la presenza di ASPI sui vari canali di comunicazione, digitali e offline, interpretando le esigenze di un pubblico sempre più connesso e attento. La partnership riflette un impegno congiunto per promuovere un’immagine moderna, inclusiva e in linea con l’innovazione, valorizzando al tempo stesso l’unicità del patrimonio italiano attraverso iniziative come Wonders.