JTI: al via il ciclo di eventi targati Ploom X a Madonna di Campiglio

JTI inaugura il ciclo di eventi targati Ploom X a Madonna di Campiglio

Ploom X, l’innovativo device a tabacco riscaldato di JTI, continua la conquista delle location più esclusive dell’inverno: dopo Cortina d’Ampezzo e Courmayeur, infatti, il dispositivo sbarca ora a Madonna di Campiglio con una serie di eventi dedicati alla musica e al divertimento. Grande attesa per il ciclo di appuntamenti, che avrà come protagonisti dj di primo piano della scena musicale italiana, che animeranno Piazza Sissi in cinque imperdibili appuntamenti: il 10, 16, 17 e 24 febbraio e il 2 marzo. Location degli eventi targati Ploom X, il pop up store Ploom di Piazza Sissi inaugurato lo scorso 2 febbraio, all’interno del quale sarà anche possibile scoprire le caratteristiche del device creato per portare nel futuro l’esperienza del tabacco riscaldato, e dove sarà disponibile in esclusiva la nuova colorazione navy blue.

Gli appuntamenti di Madonna di Campiglio si inseriscono all’interno di un’ampia cornice di eventi dedicati al mondo Ploom X: il dispositivo, infatti, che ha recentemente festeggiato il suo arrivo su tutto il territorio nazionale con un grande evento in collaborazione con Post Office negli Studios di Via Tiburtina a Roma e un appuntamento musicale sul lungomare di Napoli, si è attestato sin dal suo debutto in Italia come player iconico di alcuni tra i momenti più esclusivi dell’arte, della moda e della musica all’interno del Paese. Un viaggio di successo durato per tutto il 2023 e che ora si prepara ad un 2024 ricco di iniziative dedicate ai consumatori.