JTI Italia, Andrea Marcaccini presenta la nuova mostra al Flagship Store Ploom di Milano

JTI Italia, inaugurata al Flagship Store Ploom di Milano la nuova mostra di Andrea Marcaccini

Un’esposizione audace, capace di dialogare per innovazione, tecnologia e senso del futuro con il brand Ploom: si svolgerà alle ore 19:00 al Flagship Store Ploom di Milano in Corso Como 8 l’evento di inaugurazione della nuova mostra di Andrea Marcaccini, artista, influencer e lifestyle blogger di fama nazionale. L’appuntamento, riservato ai consumatori adulti, consolida ulteriormente l’universo del brand di JTI come fucina di creatività aperta al mondo e attenta alle avanguardie artistiche.

Contestualmente all’inaugurazione della mostra, che è stata realizzata sotto la Direzione Artistica del critico Luca Cantore D’Amore e che rimarrà aperta ai visitatori per la settimana successiva, sarà anche presentata una capsule collection prodotta dall’artista in collaborazione con Ploom, caratterizzata da un’estetica dinamica, dirompente e urban.

L’evento si inserisce all’interno di un’ampia cornice di eventi per Ploom, il marchio di JTI che rappresenta il device a tabacco riscaldato di nuova generazione destinato esclusivamente a consumatori adulti: dopo il debutto nazionale con un evento realizzato in collaborazione con Post Office a Roma e un raduno musicale sul litorale di Napoli, infatti, il brand ha continuato ad avere un ruolo da protagonista all’interno di alcuni tra gli eventi più esclusivi del mondo dell’arte, del fashion e della musica in tutto il Paese. Un viaggio entusiasmante iniziato nel 2023 e che prosegue nel 2024 con tante iniziative "Truly Unique".