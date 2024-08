JTI Italia, Fronteddu al Meeting di Rimini: "Norme chiare stimolano investimenti delle imprese nel sociale"

JTI Italia, l'intervento di Fronteddu al Meeting di Rimini: “La certezza del quadro normativo e fiscale stimolo per gli investimenti delle imprese nel sociale”

“Se un’azienda può contare su un contesto normativo e fiscale agile e prevedibile, sarà ulteriormente incentivata a investire all’interno del Paese. E le aziende, sempre più spesso, scelgono di investire anche sul sociale, reinvestendo parte dei loro utili per il bene dei territori sui quali operano e delle loro comunità. Negli ultimi anni, infatti, il ruolo delle aziende si è evoluto, l’impegno nel sociale è cresciuto in modo costante e continuerà a crescere; questo perché siamo convinti che lo Stato, nonostante i mezzi e le risorse profuse, non possa arrivare ovunque e quindi le aziende possono rivelarsi un validissimo alleato nel supportare interventi concreti in materia sociale, nel rispetto di quel principio di sussidiarietà che negli ultimi giorni è stato più volte ricordato, ecco quindi che il tema della fiscalità diventa centrale non soltanto per attrarre gli investimenti economici delle aziende all’interno del Paese, ma anche come volano per generare opere buone e investimenti sul sociale”: questa la sintesi dell’intervento di Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, intervenuto ieri al panel "Coesione è competizione", presso il Meeting di Rimini.

Protagonisti del confronto, organizzato da Compagnia delle Opere e moderato dal Direttore di Economy Sergio Luciano, anche Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola; Alice Stefanizzi, Marketing, Fundraising & Communication Director di Fondazione Progetto Arca e Marco Osnato, Presidente della VI Commissione Finanze alla Camera dei Deputati.

“Dopo tanti anni di esperienza in questo settore, ho maturato la consapevolezza che non c’è limite ai risultati che si possono ottenere quando pubblico e privato condividono sinergie e strumenti, procedendo insieme verso un obiettivo comune”, ha continuato Fronteddu, ponendo l’accento sull’importanza della collaborazione e del dialogo tra istituzioni e mondo dell’impresa per favorire una fiscalità in grado di incentivare investimenti, anche in materia sociale.

"Realtà come Fondazione Progetto Arca, Save the Planet e Banco dell’Energia, che da anni sono al nostro fianco nella messa a terra di progetti di valore, meritano di essere sostenute", ha concluso Fronteddu. “In JTI, crediamo in un approccio integrale alla sostenibilità. Che insieme agli investimenti economici sul territorio, si traduce in iniziative capaci di fare la differenza per l’ambiente e per chi ne ha più bisogno. E sono certo che, collaborando, saremo in grado di fare per queste realtà virtuose, che da anni ci accompagnano nel nostro percorso di sostenibilità, ancora di più di quanto già fatto in passato”.