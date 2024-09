Kairos, Market Flash: l'analisi di Alberto Tocchio sui mercati di agosto 2024

Kairos, Market Flash: l'approfondimento di Alberto Tocchio sui mercati finanziari di agosto 2024 e le prospettive future

Nel panorama dei mercati finanziari, agosto 2024 ha lasciato un segno significativo, e il podcast "Market Flash", curato da Alberto Tocchio, Head of European Equity and Thematics di Kairos Partners SGR, si è dimostrato una guida preziosa per comprendere a fondo gli eventi che hanno caratterizzato questo mese. Tocchio, con la sua analisi puntuale e approfondita, ha offerto uno sguardo dettagliato su un mese che, pur essendo solitamente tranquillo, ha concentrato una serie di movimenti che potrebbero influenzare il mercato per molto tempo a venire.

Il mese di agosto si è concluso con un bilancio positivo per la maggior parte dei mercati, soprattutto in termini di performance degli indici azionari. Secondo Tocchio, la volatilità si è mantenuta su livelli bassi, analoghi a quelli di metà luglio, mentre il mercato obbligazionario ha mostrato segni di recupero. Particolarmente rilevante è stata la performance del Governativo statunitense, che ha registrato il quarto mese consecutivo di risultati positivi, un evento che non si verificava da quattro anni. Questo trend ha permesso al mercato di recuperare le perdite accumulate dall'inizio dell'anno, offrendo una certa serenità agli investitori.

Come sottolinea Tocchio, i dettagli sono fondamentali per comprendere la complessità del mercato. Agosto ha visto l'indice S&P 500 (SPX) registrare il suo primo mese positivo dal 2021. Tuttavia, la vera novità è stata la sottoperformance dei "Magnifici 7", un gruppo di titoli tecnologici che, per la prima volta da dicembre 2022, non hanno superato gli altri indici. Nonostante l'SPX abbia recuperato tutte le perdite accumulate a luglio, l'SPX equal weight ha raggiunto nuovi massimi storici, evidenziando un ampliamento della partecipazione al mercato.

Il podcast evidenzia come, solo un mese fa, il mercato fosse in preda al panico, con timori di una recessione imminente, preoccupazioni per una possibile bolla tecnologica legata all'intelligenza artificiale e l’unwinding del carry trade in Giappone. La volatilità aveva raggiunto livelli visti solo durante la pandemia e la crisi del 2009. Tuttavia, il processo di normalizzazione è avvenuto rapidamente, con un calo della volatilità in sole due settimane, stabilendo un nuovo record. Questo rapido cambiamento ha avuto conseguenze significative, soprattutto per i fondi sistematici e le piattaforme multistrategy ad alta leva.

Agosto ha visto un riprezzamento che ha modificato la leadership nel mercato azionario, le probabilità di vittoria di Trump alle prossime elezioni e le aspettative sulla politica della Fed. Questi tre elementi saranno cruciali nelle prossime settimane e richiederanno un'analisi attenta. Tocchio sottolinea come il mercato abbia spostato la sua attenzione dall'inflazione alla crescita, il cosiddetto "growth scare". I numeri macroeconomici recenti, come il rialzo delle stime del PIL negli Stati Uniti e la revisione della forza lavoro, hanno contribuito a rassicurare gli investitori.

Con l'approssimarsi del primo storico taglio dei tassi da parte della Fed, il mercato si trova ora in una fase delicata. Negli ultimi quattro mesi, il tasso a due anni degli Stati Uniti è sceso dal 5% al 3,9%, e i Fed funds prevedono un ulteriore ribasso dell'1% nei prossimi 12 mesi. Questo movimento storico è già stato ampiamente anticipato dal mercato, suggerendo la necessità di una certa cautela tattica. Tocchio invita a considerare anche l'aumento delle probabilità di una vittoria di Trump, che potrebbe portare a un governo diviso e a scenari di mercato più complessi.

Il podcast di Tocchio conclude sottolineando come il mercato sembri orientato verso un "soft landing", con indici che si muovono in un range ristretto e una prospettiva di crescita moderata. Tuttavia, è evidente che le opportunità future potrebbero richiedere nuove strategie di investimento, con un possibile ampliamento della partecipazione al mercato da parte delle small cap e di settori di large cap finora ignorati.

In un contesto di mercati in continua evoluzione, l'analisi di Alberto Tocchio offre un punto di riferimento essenziale per chi vuole navigare con successo attraverso le sfide e le opportunità che si presentano. Il podcast "Market Flash" si conferma così come una risorsa imprescindibile per gli investitori che cercano di comprendere appieno le dinamiche dei mercati finanziari.