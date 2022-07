Kate Moss è la nuova direttrice creativa di Diet Coke

La nuova direttrice di Diet Coke è l'ex top model Kate Moss

Kate Moss continua la sua scalata nel mondo della moda fuori dalle passerelle. L'ex top model, come dà notizia pambianconews, è stata nominata direttore creativo della bevanda Diet Coke, di Coca Cola. Era da circa un decennio che nessuno sedeva più su questa poltrona in azienda.

L'ultimo direttore creativo fu nominato nel 2013 ed è stato lo stilista e amico di Kate Moss, Marc Jacobs, quando la bevanda guilt-free ha festeggiato 30 anni. Così, con labbra e guanti rossi, la Moss è anche il volto della nuova campagna ‘Love what you love’ per i 40 anni di Diet Coke, ideata per mettere in luce le persone che abbracciano un atteggiamento positivo nei confronti della vita.

La moda ha un lungo rapporto con Coca Cola, drink nato nel 1886. Nel 2011 Karl Lagerfeld, grande estimatore della bevanda, ha personalizzato una bottiglia. Anche brand come Versace, Marni, Fendi, Jean Paul Gaultier e Roberto Cavalli hanno utilizzato le loro creatività per progettare bottiglie e lattine. Moss ha spiegato che è appunto questo legame con la moda che le ha convinta. "Adoro le collaborazioni passate che hanno fatto con nomi così incredibili della moda. La campagna ‘Love what you love’ mi ha suscitato un’immediata connessione poiché sono fermamente convinta che con fiducia e passione puoi realizzare i tuoi sogni più sfrenati. In qualità di direttore creativo, non vedo l’ora di ispirare i fan e celebrare in grande stile il 40° compleanno del marchio", ha commentato Kate Moss.

Michael Willeke, integrated experience director, Europe di The Coca-Cola Company ha aggiunto: "Quest’anno, Diet Coke celebra il suo 40esimo anniversario globale, iniziando come partner ufficiale della London Fashion Week. Quest’estate, continueremo a mostrare l’atteggiamento positivo dei consumatori di Diet Coke e, con Kate al timone, ispireremo tutti ad adottare un atteggiamento ‘Ama ciò che ami'".