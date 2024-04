Kinder Joy Of Moving: lo sport per crescere

Oltre lo Sport: Kinder Joy of Moving e l'educazione al movimento nei bambini

I bambini trasmettono energia, sono la base per un futuro migliore ed è essenziale incoraggiarli e formarli in modo che possano approcciarsi alla vita con la giusta mentalità. L'amore per lo sport e l'attività fisica sono punti di partenza rilevanti per il benessere psico-fisico dei più piccoli, ed è in questo contesto che Kinder Joy of Moving ricopre un ruolo molto importante.

Kinder Joy of Moving

Kinder Joy of Moving (KJOM) è un progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero. L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere i più piccoli in attività motorie stimolanti e formative, cosa che ad oggi sta facendo con più di 2.6 miliardi di bambini in 33 Paesi differenti nel mondo. Secondo la filosofia dietro il progetto, lo sport, così come tutte le attività di movimento annesse, consente ai bambini di crescere con principi essenziali, come la collaborazione, l'unità di intenti e la gioia di condividere un momento insieme agli altri.

Il metodo Joy of Moving

Questo progetto si basa su un preciso metodo educativo, validato scientificamente dall'università di Roma "Foro Italico", con il MIM del Piemonte e il CONI. Tale approccio, stimolato dallo sviluppo motorio, emozionale, relazionale e cognitivo dato dal gioco, consente di valorizzare il bambino attivo portandolo ad affrontare attività ludiche con gioia e spensieratezza, relazionandosi con la propria famiglia, con la scuola o educatori.

Il metodo si basa in particolare su quattro pilastri fondamentali: l’efficienza fisica, la coordinazione motoria, le funzioni cognitive e le abilità di vita. Questi quattro elementi chiave sono interconnessi fra di loro e hanno come fulcro l’attività motoria, tramite cui essi vengono sviluppati, valorizzando il bambino attivo portandolo a giocare con gioia e spensieratezza attraverso attività ludiche con la propria famiglia, con la scuola o educatori.

Il movimento in età giovanile rappresenta infatti un mezzo rilevante per lo sviluppo del bambino, che può apprendere attitudini alle regole e partecipazione al gioco. L'inclusione è d’altronde un altro obiettivo, auspicabile e raggiungibile da chiunque: grazie a varie collaborazioni, Kinder Joy of Moving facilita l'accessibilità e permette a bambini disabili o famiglie con problemi economici di non trascurare un aspetto essenziale come il movimento nella fase di crescita dei più piccoli.

L'azienda Ferrero ha realizzato una piattaforma online per approfondire nel migliore dei modi il metodo, basterà accedere alla pagina online www.joyofmovinghandbook.com.

Gli obiettivi

Il fine ultimo del progetto è ricercare e ricreare la gioia che i bambini provano nel movimento, andando oltre che talvolta può rappresentare l'agonismo e abbracciando semplicemente gioco e desiderio di condividere un po' di tempo con gli altri. Il progetto si occupa di organizzare eventi educativi, campionati studenteschi e campus multidisciplinari per migliorare l'esperienza relazionale tra coetanei e non solo.

Kinder Joy of Moving attualmente sta espandendosi in tutto il mondo e grazie alle collaborazioni con altre realtà, tra cui Ministeri, Università e Associazioni sportive, coinvolgendo sempre più bambini. Se da un punto di vista organizzativo le partnership con Ministeri e Università sono importantissime, il progetto sta mirando soprattutto alla collaborazione con le scuole e le famiglie, vero motore del programma, dato che sono la parte più rilevante nella formazione dei bambini.

L'incidenza della scuola

Se la famiglia rappresenta la base per veicolare nel migliore dei modi il progetto Kinder Joy of Moving, lo è altrettanto la scuola, che accompagna i bambini nel loro percorso di crescita. Alcune iniziative legate al progetto sono riconosciute dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, instaurando una collaborazione solida tra i promotori degli eventi e le scuole. Tale condizione si traduce con un maggior impiego di attività sportive nelle ore di lezione, dando la possibilità ai più piccoli di comprendere quanto sia importante l'esercizio fisico nella loro quotidianità.

KJOM ha come obiettivo educare al movimento i bambini, ed è difficile identificare un luogo migliore della scuola come punto di inizio. Numericamente il progetto ha coinvolto più di 10 mila classi in Italia, evidenziando la grande efficacia del metodo; a Brescia e Torino KJOM è stato già introdotto nei piani formativi ufficiali.

I numeri in Italia dell'iniziativa Ferrero sono significativi, ma non bisogna circoscriverli al solo Bel Paese. Infatti, il KJOM è un progetto internazionale che coinvolge nazioni molto importanti come Regno Unito, Brasile, Australia e Arabia Saudita. La crescente diffusione è data principalmente dagli ottimi risultati riscontrati dagli educatori, che sottolineano quanto l'attività sportiva possa migliorare la crescita e le relazioni di un bambino in piena fase di sviluppo cognitivo e fisico.