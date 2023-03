KOLINPHARMA: nel 2022 ricavi in crescita a €14,1 mln

KOLINPHARMA, nel 2022 risultati in crescita con ricavi a €14,1 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di KOLINPHARMA, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA, ha commentato: "L’esercizio 2022 si chiude in modo molto positivo per noi, con i ricavi che superano i 14 milioni di euro registrando un incremento di circa il 26% rispetto all'esercizio precedente. Cresciamo ad un tasso più elevato del mercato italiano degli integratori che secondo la banca dati di IQVIA ha generato una crescita del 9,3% rispetto al 2021. Siamo dunque soddisfatti dei risultati conseguiti in un anno che ha presentato notevoli difficoltà in termini macroeconomici per gli effetti dovuti alla guerra in Ucraina, all’andamento dell’inflazione, e in particolare sulle materie prime, sull’energia e sulla conseguente instabilità nei mercati finanziari".

"Per supportare gli investimenti e la crescita abbiamo emesso un bond non convertibile unsecured dell’importo di € 4 milioni nel contesto del programma Basket Bond Euronext Growth. Sono proseguite le attività in ambito R&D con i nuovi brevetti e la ricerca di nuove formulazioni, in ambito marketing con la partecipazione alle principali fiere di settore per il consolidamento del brand Kolinpharma e in ambito Sostenibilità con l’ottenimento di nuove certificazioni e l’avvio di iniziative sulle tematiche ESG ampiamente rendicontate con il Bilancio di Sostenibilità 2022 approvato in data odierna unitamente alla Relazione di Impatto 2022. L’esercizio 2022 ha inoltre segnato un momento molto importante per la nostra strategia di internalizzazione con la sottoscrizione dell’accordo con la multinazionale AstaReal AB per lo sviluppo sul mercato asiatico e il conseguente go live delle campagne di marketing su alcuni social Media e sulle piattaforme di e-commerce in Cina", ha concluso Petrelli.

I ricavi delle vendite si attestano a 14,1 milioni di euro ed evidenziano una crescita del 25,9% rispetto agli 11,2 milioni al 31 dicembre 2021, superiore anche rispetto al mercato degli integratori in Italia che ha registrato un incremento in valore del 9,3% rispetto al 2021. In termini di prodotti, il totale delle unità vendute ammonta a 855.199, in crescita del 17,3% rispetto alle 728.967 del 2021. Il breakdown per prodotto è suddiviso come segue: Milesax (18,5%), Xinepa easy (7,7%), Ivuxur (10,7%), Dolatrox (12,2%), Xinepa cpr (5,2%), Almetax easy (4,2%), Doltendix (11,1%), Almetax cpr (3,2%), Miledix (4,7%), il dispositivo medico Dolatrox HCC (7,1%), Ivuxur cpr (3,4%), Xinprox (10,0%), altro (2,1%).

Nel ranking delle top 100 aziende nutraceutiche italiane nel 2022 elaborato da Unionfood su dati IQVIA, Kolinpharma balza al 54° posto con un miglioramento di otto posizioni rispetto al 62° posto del 2021. Il Valore della Produzione è pari a 15,7 milioni di euro, in crescita del 17,3% rispetto a 13,3 milioni di euro dell’esercizio precedente. La rete di Informatori Medico Scientifici (IMS) al 31 dicembre 2022 è pari a 76 unità in riduzione rispetto alle 85 unità al 31 dicembre 2021.

L’EBITDA è pari a 2,5 milioni di euro, in crescita del 15,3% rispetto all’esercizio 2021 (2,1 milioni di euro), con EBITDA margin (calcolato sui ricavi delle vendite) pari al 17,5% in diminuzione rispetto al 19,1% del 2021 per effetto dell’aumento dei costi di gestione e del personale che è aumentato di circa € 0,9 milioni rispetto all’esercizio precedente. Dopo ammortamenti e svalutazioni per € 1,4 milioni in crescita di € 0,4 milioni rispetto al 2021, l’EBIT si attesta a € 0,8 milioni, in contrazione rispetto a € 1,2 milioni del 2021.

Kolinpharma chiude l’esercizio 2022 con un Risultato netto pari a € 342 migliaia rispetto a € 637 migliaia al 31 dicembre 2021. Migliora in modo significativo l’Indebitamento Finanziario Netto che passa da Euro (0,2 milioni) al 31 dicembre 2021 a una cassa netta di € 0,8 milioni, soprattutto per effetto della positiva generazione di cash flow dell'attività operativa per € 2,8 milioni.

Nel 2022 sono proseguite le attività di Ricerca & Sviluppo, sia internamente sia in collaborazione con enti di ricerca e Università, con investimenti per un ammontare complessivo di circa € 0,4 milioni, in riduzione con l’esercizio precedente (€ 0,6 milioni), capitalizzati all’attivo dello stato patrimoniale. Il Patrimonio Netto, tenuto conto dell’utile netto di esercizio, si attesta a € 8,4 milioni, in aumento rispetto all’esercizio precedente (€ 8,2 milioni).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’utile di esercizio, pari a € 342.342, a riserva legale per € 17.117 e a riserva straordinaria per € 325.225. Dando attuazione al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 8 febbraio 2022 e autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021 e dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022, alla data del 22 marzo 2023, la Società detiene un totale di 32.800 azioni proprie, pari allo 2,001% del Capitale Sociale.

Continua l’impegno della Società nei confronti delle tematiche ESG e della volontà di garantire trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholders attraverso la rendicontazione delle performance di carattere non finanziario, attraverso il Bilancio di Sostenibilità 2022 che sarà inoltre presentato in occasione della prossima Assemblea degli Azionisti. Infine, a seguito dell’assunzione della qualifica di Società Benefit, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione di Impatto per l’anno 2022. Entrambi i documenti saranno disponibili sul sito internet della società.