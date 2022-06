Korian: nuova residenza sanitaria a Torino da 200 posti

Il 10% dei posti letto RSA (accreditati) in Piemonte sono Korian

Korian Gruppo europeo leader nei Servizi di assistenza e cura, ha inaugurato a Torino la nuova RSA Mazzarello, situata nel quartiere Borgata Lesna. La struttura studiata, pensata e costruita per anziani parzialmente o totalmente non-autosufficienti, è uno spazio moderno e funzionale che risponde a tutte le esigenze dei suoi ospiti. Grazie ai suoi 200 posti letto divisi in 10 nuclei da 20 persone ciascuno, il Gruppo Korian rafforza la presenza nell’area del capoluogo piemontese, con un’offerta che copre circa il 10% del totale dei posti letto resi disponibili dalle RSA accreditate nella zona di Torino.

“L’inaugurazione della nuova RSA Mazzarello conferma la centralità del Piemonte e dell’area del capoluogo nelle strategie del Gruppo Korian”, ha dichiarato Federico Guidoni, CEO di Korian Italia. “Nel corso degli anni la nostra è diventata una realtà riconosciuta e accreditata sul territorio piemontese, nonché punto di riferimento per l’assistenza e le cure specialistiche grazie a un’offerta sanitaria completa. Sono certo che la struttura in breve tempo si posizionerà come realtà in grado di rispondere alle esigenze del territorio

“Rsa Mazzarello si propone di offrire agli Ospiti tutte le cure e le attenzioni necessarie per garantire la miglior permanenza presso di noi.” - spiega la Direttrice Gestionale Francesca Papa. “Accanto a una collocazione strategica in città, sia in termini di servizi che di accessi per chi arriva dalla cintura, possiamo mettere a disposizione un’ampia area verde e la vicinanza con uno dei polmoni di Torino come parco Ruffini. Visto che per noi la centralità dell’Ospite è la priorità, la presa in carico è condivisa da tutto lo staff composto da Direzione Sanitaria, infermieri, Oss, educatori professionali, fisioterapisti e psicologa. Il nostro impegno è che un sorriso accolga, anche da parte dello staff amministrativo, chiunque si rivolga a noi”.

RSA Mazzarello è studiata negli interni e nei servizi per offrire agli ospiti un luogo confortevole, accogliente e sicuro. Oltre all'assistenza medica, sanitaria e personale, infatti, gli ospiti hanno a disposizione spazi di convivenza pensati e realizzati per offrire loro continui stimoli, per farli interagire nel rispetto delle singole individualità. È infatti attivo un servizio socio-educativo svolto da un team specializzato composto da diverse figure professionali che affiancano gli Ospiti fin dal momento dell’inserimento in struttura, e collaborano al mantenimento delle loro funzioni cognitive proponendo attività che stimolano la creatività e le abilità di ciascuna persona.

Le camere, che si tratti di doppie come di singole, sono ampie, confortevoli, dotate dei più moderni sistemi di sicurezza oltre che dei principali strumenti come televisore, climatizzatore, arredi completi e studiati per evitare potenziali pericoli, bagni con appositi sostegni per chi ne avesse bisogno.

Per quanto riguarda gli spazi comuni, nella struttura sono presenti un bar, sale polivalenti per momenti o attività culturali e sociali, una palestra, una cappella, un parrucchiere e estetista e un giardino per permettere agli ospiti di godere di rilassanti momenti all’aria aperta.