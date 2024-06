KT&Partners al fianco di WeBravo nell’acquisizione del gruppo Booncy

KT&Partners supporta WeBravo nell’acquisizione di Booncy: nasce un nuovo leader del digital marketing europeo

KT&Partners, boutique finanziaria indipendente partner di Borsa Italiana attiva nella consulenza per operazioni di Investment Banking (IPO Advisory, M&A Advisory, Debt Advisory) e di Capital Markets (Equity Research e Investor Relations), ha supportato WeBravo (Bravo Savings Network), digital company fiorentina partecipata dal fondo Small Cap di Xenon Private Equity, nell’acquisizione nell’acquisizione del gruppo Booncy, Digital Performance Agency attiva in ambito eCommerce.

Kevin Tempestini, Founder e CEO di KT&Partners, ha dichiarato: “Aver contribuito alla creazione di un innovativo player nel digital marketing ci rende estremamente orgogliosi. Siamo felici di aver supportato il management di WeBravo accompagnandolo nel processo di acquisizione del gruppo Booncy, forti del nostro significativo track record nelle operazioni straordinarie nel settore digital”.

Con questa operazione prende vita una delle realtà più rilevanti nel panorama del digital marketing italiano ed europeo, che unisce la struttura, l'organizzazione e l'esperienza commerciale di WeBravo, società fondata nel 2015 da Claudio Veratti, Marco Farnararo e Michele Legnaioli, con le competenze tecnologiche di Booncy. Il nuovo gruppo comprende la capogruppo WeBravo e le sue controllate: Booncy, Chebuoni, acquisita alla fine del 2023 con il supporto di KT&Partners come Advisor Buy Side, e Salesoar, recentemente acquisita da Booncy.

Booncy è un’azienda nata all'interno dello startup studio di Nana Bianca, che fino all’operazione deteneva la maggioranza relativa, vanta un'esperienza internazionale nell’ambito CSS (Comparison Shopping Service), grazie all'altissima qualità tecnica del proprio management. I due CEO di Booncy, Alberto Baggio e Massimiliano Mancini, supportati da Alessio Olivieri, resteranno alla guida dell'azienda e, insieme agli altri soci venditori di Booncy, entreranno nella compagine sociale di WeBravo con una quota di circa il 10%. Invece, Salesoar è una società che ha sviluppato internamente un SAAS (software as a service) per smart marketing automation nell'advertising on line. Vanta un portfolio di clienti di primissimo livello nel panorama dell'e-commerce a livello internazionale. Mario Verì, co-founder e attuale amministratore della società, rimarrà al timone dell'azienda.

Grazie all'esperienza pluriennale maturata sul mercato da entrambe le aziende con forti radici toscane e una vocazione internazionale, WeBravo e Booncy hanno generato oltre 1 miliardo di euro di fatturato annuo per i propri clienti, rafforzando la loro presenza in 19 mercati, tra cui Europa, Stati Uniti, Australia, Canada e Messico. Le potenziali sinergie tra i due gruppi emergono dall'ampliamento del funnel degli utenti: WeBravo, specializzata nella promozione di codici sconto e offerte online e posizionata alla fine della customer journey, sarà in grado, grazie all'integrazione con Booncy, di intercettare l'utente in una fase precedente del percorso di acquisto. Il notevole potenziale per lo sviluppo delle attività sarà generato dall'insieme delle informazioni che le due realtà metteranno a disposizione dell'AI.

Attualmente, il nuovo gruppo genera oltre 50 milioni di euro di ricavi, impiegando quasi 100 dipendenti, con numerose sinergie possibili grazie all'integrazione dei processi con l'intelligenza artificiale.