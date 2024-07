KT&Partners con Klein Russo nella cessione di una quota di maggioranza a SG Company

KT&Partners al fianco dei soci di Klein Russo: ceduta una quota di maggioranza del capitale a SG Company

Klein Russo, con sedi a Roma e Milano, è una società attiva dal 2008 nel settore dell’ideazione, design, sviluppo e produzione di campagne pubblicitarie integrate, strategie di comunicazione e workshop creativi. Questa creative community si distingue per la sua capacità di integrare una visione umanistica dei dati e dei big data con un approccio creativo e rigorosamente analitico. Nel corso degli anni, Klein Russo ha collaborato con clienti di primo piano come Gruppo HERA, Molinari, TIM, TeamSystem, YOOX, BNL Gruppo BNP Paribas, Italiaonline, Froneri, Intesa Sanpaolo e LIU•JO.

SG Company, uno dei principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication e quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha annunciato un’importante operazione strategica. Questo accordo consentirà a SG Company e a Klein Russo di ampliare il proprio portafoglio di servizi nell’ambito della comunicazione, creando nuove sinergie con le altre società del gruppo.

KT&Partners, una boutique finanziaria indipendente attiva nell’advisory in ambito Investment Banking e Capital Markets, ha agito in qualità di advisor finanziario dei venditori con il Partner Paolo Tramoni. L’operazione rappresenta un passo significativo per entrambe le società, promettendo di rafforzare ulteriormente la loro posizione nel mercato e di offrire servizi ancora più innovativi e integrati ai loro clienti.