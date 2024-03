KYIP Capital: annunciata l'acquisizione di Istituto Volta

KYIP Capital entra nel settore della formazione con l'acquisizione di Istituto Volta

KYIP Capital ha consolidato la sua posizione nel mercato italiano della formazione professionale attraverso l'acquisizione di Istituto Volta, uno dei protagonisti principali del settore. Con un fatturato annuo di 15 milioni di euro e un margine EBITDA del 17%, Istituto Volta si distingue per l'ampia gamma di corsi offerti, focalizzati principalmente nei settori dell'IT e dell'Healthcare, che rappresentano circa il 60% del fatturato complessivo. Inoltre, il gruppo fornisce corsi tecnici specializzati in vari ambiti con accreditamento regionale, ampliando così la sua offerta formativa e la sua presenza sul mercato. KYIP Capital entra nel mondo della formazione professionale con l’obiettivo di creare un attore di riferimento nel mercato italiano, dopo aver costituito nel luglio 2023 Plena Education, il 3° gruppo privato in Italia nel mondo delle Arti Creative con 24 milioni di euro di fatturato e 4.200 studenti.

Gianluca Losi, CEO e Founding Partner di KYIP Capital, ha dichiarato: “Siamo rimasti colpiti dal percorso di crescita di Istituto Volta negli anni e non vediamo l’ora di aiutare Fabrizio, Alessandro e la loro squadra nel migliorare e sofisticare ulteriormente l’offerta formativa, entrare in nuovi ambiti didattici ed aprire nuove regioni e geografie. Inoltre, facendo leva sull’esperienza maturata in questi anni da KYIP nell’ ambito higher education con la costituzione, tramite 7 aggregazioni, di Plena Education, il terzo gruppo in Italia nel mondo arti creative, crediamo che ci siano interessanti opportunità per consolidare anche il segmento del Vocational Training e rendere Istituto Volta uno dei player di riferimento in Italia”.

L’Istituto Volta è il terzo deal per il fondo (dopo Datlas Group e Plena Education) e rappresenta la piattaforma iniziale che KYIP Capital intende sviluppare nel mondo della formazione professionale, un’industria ancora estremamente frammentata e con significativi margini di miglioramento. KYIP Capital prevede pertanto una crescita della piattaforma sia per linee interne, anche grazie a un importante rafforzamento dell’offerta didattica, sia per linee esterne, tramite acquisizioni di aziende complementari oltre che tramite accordi con associazioni di categoria e distretti industriali.

Con circa 12 mila studenti attivi al 2023, Istituto Volta è cresciuto a tassi estremamente significativi negli ultimi anni (+30% nel periodo ’20-’23) andando ad intercettare una domanda crescente, da parte di studenti e lavoratori, di competenze soprattutto in ambito IT. La crescita è stata resa possibile grazie a un modello di business scalabile che combina un processo di go-to-market veloce e snello (i.e. da 2 a 6 mesi dal disegno del corso fino all’erogazione) unito ad una elevata flessibilità nella fruizione del corso stesso con varie modalità online / fisico & online / fisico.

“Abbiamo scelto KYIP Capital per la profonda esperienza nel mondo della formazione e la capacità di comprendere il modello di business unico di Istituto Volta e le sue potenzialità. Siamo convinti siano il partner ideale capace di supportare la società in un percorso di crescita sia per via organica che tramite acquisizioni”, ha commentato Fabrizio Tittozzi, CEO di Istituto Volta.

Fondata nel 2010 dalla famiglia Tittozzi, Istituto Volta opera su scala nazionale tramite i suoi 3 brand (Istituto Volta, Formamente e Pianeta Studio) e le sue sedi di Milano, Roma, Napoli e Bari, offrendo ai propri studenti soluzioni one-stop-shop che includono training & testing center, erogazione di certificati e placement aziendale. Nell’ambito dell’operazione, KYIP Capital si è avvalsa dell’assistenza di PedersoliGattai in qualità di consulente legale, Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali di struttura dell’operazione, EYParthenon per gli aspetti legati alla due diligence commerciale, Deloitte per quella finanziaria e fiscale. Ethica Corporate Finance ha assistito KYIP in qualità di advisor M&A. PedersoliGattai e Alantra hanno invece assistito i venditori.