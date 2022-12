L’alta tecnologia Made in Italy in Asia con Mermec

Mermec (parte della Angel Holding) sigla contratti per 40 milioni di euro a Singapore

Oggi, 15 Dicembre, nell’ambito di un evento di Gala organizzato presso l’Ambasciata italiana a Singapore, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia Vattani e di tutto il top management pubblico, privato e Governativo dei trasporti in Singapore, la società Mermec presente in 71 Paesi del mondo, parte della Angel Holding (che include anche altre società quali: Vaimoo(bikesharing), Blackshape (aviation) e Sitael (aerospace) e capitanata dal Cavaliere del Lavoro Vito Pertosa, ha firmato nel Paese, contratti per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro.



Mermec è presente a Singapore con un hub importante che si caratterizza per l’alto livello tecnologico a servizio dei clienti. La metropolitana di Singapore - Mass rapid transit di Singapore (Smrt) - è infatti notoriamente tra i sistemi di trasporto urbano più sicuri ed avanzati al mondo.



Complessivamente, Mermec ha fornito ed opera quotidianamente con tre Automotrici Diagnostiche dell’infrastruttura (l’ultimo di questi in consegna proprio in questi giorni) e numerosi sistemi installati su treni passeggeri dei clienti.



Per consolidare la sua presenza e per meglio servire l’area strategica del sudest asiatico, dal 2020 Mermec ha una propria società a Singapore con una sede locale dove operano tecnici ed ingegneri singaporesi e italiani altamente specializzati.



“Siamo fieri di essere riconosciuti anche a Singapore, che è culla di eccellenza in Asia, come azienda leader mondiale nel nostro settore”. Così Angelo Petrosillo, Vice President Istitutional Affairs di Mermec.