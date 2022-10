“La formazione continua è una scelta decisiva per il Paese”

Venti anni di attività per il Fondo Nazionale per la formazione

Nasceva nel 2002, ha quindi solo 20 anni e come ogni 20enne sembra nel pieno delle forze e soprattutto ricco di idee ed energie.

Il For.Te (Fondo Paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario) è una associazione con personalità giuridica, costituita dal Ministero del Lavoro nell’ottobre del 2002.

Soci fondatori sono Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL.

Con oltre 130mila aziende aderenti e più di 1,3milioni di lavoratori, For.Te si colloca ai primi posti tra i Fondi Interprofessionali in Italia.

In un mercato del lavoro in costante trasformazione, il tema della formazione continua diventa sempre più centrale per lo sviluppo delle imprese italiane.

Ma non solo.

“Dobbiamo guardare alla formazione continua con occhi diversi - afferma ad Affaritaliani il Presidente Paolo Arena – dobbiamo capire che non si tratta solo di crescita professionale ma anche, se non soprattutto, di crescita personale. L’Italia continua a pagare da anni una “tassa di non competitività”: è la tassa che paghiamo per la mancanza di programmi di formazione continua. Siamo al 27esimo posto nella UE, all’ultimo posto. Questo vuol dire rinunciare ai talenti delle persone, alle loro complessità e capacità. E invece è proprio sulle persone che dobbiamo investire. La formazione deve essere una componente autentica di un passaggio di vita, deve poter offrire nuovi strumenti. Se è solo un pro-forma non interessa a nessuno. E invece parliamo di un motore fondamentale nella crescita umana e professionale delle persone, un ‘tesoro’ nascosto che il nostro paese continua a ignorare. Non possiamo più immaginare un futuro dove un giovane lavoratore si lega per anni ad una stessa azienda. La mobilità sociale passa dalla competenza, dalla formazione continua”.

Nato con la finalità di realizzare una piattaforma di dialogo, attraverso un confronto diretto con gli esperti, le Parti sociali e i rappresentanti delle Istituzioni, la prima edizione del “Forum sulla Formazione Continua”, ideata e promossa da Fondo For.Te. in collaborazione con The European House – Ambrosetti, offre una panoramica completa dello stato della formazione continua nel nostro Paese, una necessità cruciale da cui non si può prescindere. Un asset strategico per la crescita imprenditoriale, una delle principali leve per aumentare la competitività di un’azienda, per la crescita personale dei lavoratori e l’acquisizione costante di skill.

A distanza di 20 anni dalla nascita dei Fondi Interprofessionali, il Forum è l’occasione per fare un bilancio complessivo sull’evoluzione della formazione continua nel nostro Paese, indirizzando alle Parti sociali e alle Istituzioni una piattaforma di proposte che tenga conto dei cambiamenti del mondo del lavoro e delle esigenze di una platea di fruitori sempre più ampia.

Una due giorni ricchissima di appuntamenti di altissimo livello con le firme più importanti del giornalismo economico italiano e i massimi esperti di formazione e di lavoro in Italia.

