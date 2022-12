La Molisana accelera con Marcell Jacobs nel nuovo spot

La Molisana, on air il nuovo spot con campione olimpico Marcell Jacobs

La Molisana, quarto pastificio italiano nel mercato della pasta di semola secca e co-leader nel segmento delle paste integrali, torna in comunicazione con Publicis Groupe per celebrare il sodalizio di valori e intenti tra il brand e Marcell Jacobs, nuovo Ambassador del marchio a livello globale. Una collaborazione figlia di un’affinità elettiva tra il brand e il primo italiano al mondo ad aver regalato al nostro Paese la medaglia d’oro per i cento metri.

Guarda lo spot

La nuova campagna è il manifesto dello “Spirito Tenace” che attraversa quattro generazioni tramandando il modus operandi onesto, concreto e visionario della famiglia Ferro e che oggi trova espressione nel volto del campione olimpico. Lo spot nasce da un concept che allinea la materia prima di una terra ricca di eccellenze, i suoi tempi e sacrifici, alla tempra dell’atleta: passione, coraggio e ostinazione alimentano la forza centripeta che lega lo storico pastificio del Molise al suo nuovo testimonial.

“I brand sono molto di più della somma dei loro prodotti. In loro i consumatori vedono punti di riferimento e da loro si aspettano una comunicazione riflessiva e responsabile, meno aggressiva o limitata agli slogan", afferma Rossella Ferro, Direttore marketing e comunicazione de La Molisana.

“Con questo spot abbiamo voluto promuovere un messaggio positivo, destinato alle nuove generazioni, che li stimolasse a credere nei loro sogni con quella sana ostinazione che non lascia vincere paure o alibi. Questa voce-pensiero l’abbiamo affidata a Marcell Jacobs, Uomo Faro de La Molisana.”

Marcell Jacobs, infatti, incarna perfettamente i valori e il posizionamento de La Molisana ed è per questo che insieme hanno deciso di lanciare un messaggio positivo a chi, come loro, è desideroso di realizzare le proprie ambizioni. Il film, molto distante dai codici comunicativi della categoria, è un invito a prendere consapevolezza delle proprie capacità andando oltre il talento, la fortuna, il destino. Ognuno di noi, infatti, può prefissarsi un traguardo e raggiungerlo se mette in campo la giusta tenacia.

È questo l’ingrediente più importante, che non prevede scorciatoie ma tempo e dedizione. Un percorso di crescita lungo e democratico che l’agenzia Saatchi & Saatchi ha voluto rappresentare attraverso un’immagine molto evocativa: Marcell Jacobs, infatti, corre lungo un campo di grano che da brullo si colora fino alla completa maturazione delle spighe dorate. È una crescita simbolica che condensa in pochi secondi tutta la costanza e la passione di chi lavora, giorno dopo giorno, senza contare le ore.

“Il film veicola un messaggio potente che riflette perfettamente la personalità del brand. Ancora una volta, abbiamo costruito con il cliente una campagna che ha qualcosa di rilevante da esprimere. E lo fa con un gusto estetico e un approccio visivo così lontano dalla comunicazione della categoria che non può che confermare lo spirito innovatore de La Molisana.” commenta Manuel Musilli, Direttore Creativo Esecutivo Saatchi & Saatchi Italia.

Il film è stato realizzato con un mix di live action su green screen e settimane di post-produzione CGI per la realizzazione della crescita del campo di grano e del background. A cura di Zenith l’innovativa strategia digital che si contraddistingue per l’utilizzo integrato di formati video in programmatic e formati display ad alto impatto, supportato da un’amplificazione social sui canali del brand. La pianificazione coinvolgerà anche il cinema a partire dall’8 dicembre con copertura nazionale.