LA PIAZZA: lanciato il nuovo sito web per raccontare il futuro della kermesse

Affaritaliani.it, LA PIAZZA: inaugurata la nuova versione del sito web con l’obiettivo di raccontare l’edizione 2024 della kermesse

In occasione dell'attesissima settima edizione de “LA PIAZZA - Il bene comune", l'Associazione "La Piazza" ha lanciato il suo nuovo sito web, un portale intuitivo progettato per fornire un'unica piattaforma di accesso a tutte le informazioni relative alle kermesse, passate e presenti. L’evento, ideato dal Direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, si è affermato nel panorama socio-economico e politico italiano dal 2018 come un momento cruciale di dialogo e confronto sul futuro del Paese. Ogni anno, durante le tre giornate della manifestazione che quest'anno si terrà 29, 30 e 31 agosto, importanti esponenti della politica, dell'economia e della società si riuniscono per discutere dei principali temi che attendono l'Italia al ritorno dalle vacanze estive.

Il nuovo sito web si presenta come una risorsa preziosa per coloro che desiderano esplorare il passato dell'evento e rimanere aggiornati sulle ultime novità. Tra le numerose funzionalità offerte, gli utenti possono accedere a una vasta gamma di contenuti, tra cui elenchi di relatori, link alle dirette streaming delle edizioni passate e informazioni logistiche su LA PIAZZA 2024. Inoltre, il sito offre una sezione dedicata alla copertura mediatica dell’evento, dove sarà possibile recuperare tutti i comunicati stampa, dimostrando l'attenzione e l'interesse suscitati da "LA PIAZZA" nei principali media cartacei, digitali e radio-televisivi.

Quest'anno, "LA PIAZZA" si arricchisce di due nuovi eventi di grande rilievo: il "Meeting del Made in Italy" e "Capalbio Libri". Il primo, organizzato dalla Confederazione AEPI, l'Associazione La Piazza e affaritaliani.it, in programma a Roma al Palazzo Wedekind il 21 e il 22 maggio, prevede incontri di alto livello dedicati alla semplificazione della Pubblica Amministrazione, alle sfide delle imprese italiane, al settore dei trasporti e della logistica e al tema della salute.

Il secondo evento, inserito nel contesto di Capalbio Libri a luglio 2024 e condotto dal Fondatore e Direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, rappresenta un'opportunità unica per approfondire il legame tra cultura, politica ed economia.

Il lancio del nuovo sito web de "LA PIAZZA" segna un importante passo avanti nell'ambito della comunicazione e dell'accessibilità dell'evento. Grazie alla sua semplicità d'uso e ai contenuti proposti, il portale si preannuncia come uno strumento fondamentale per partecipare alla manifestazione e restare aggiornati sugli eventi correlati.