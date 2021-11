La startup EdilGo guida la ripresa edile in Italia

EdilGo: da start-up a solida realtà imprenditoriale

Nata a Bergamo, nella capitale dell'edilizia italiana in piena pandemia a Marzo 2020, EdilGo si afferma fin da subito tra le startup più innovative nel settore delle costruzioni.

A poco più di un anno dal lancio conta più di 5.000 imprese registrate, con un valore totale di commesse caricate sul portale di circa 250 milioni di euro.

Per chi ancora non lo conoscesse, EdilGo è il software per l'edilizia che aiuta imprese di costruzione e fornitori edili nei processi di compravendita, in modo semplice e veloce.

Grazie all’intelligenza artificiale proprietaria permette il riconoscimento di un computo metrico online, trasformandolo in richieste d’offerta di fornitori edili preselezionati in base ad una serie di filtri: distanza dal cantiere, fatturato, certificazioni di processo o di prodotto.

L’evoluzione della start up viene sostenuta dalle innumerevoli partnership siglate con le ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) territoriali e altre associazioni di settore come UNICEDIL, ASSIMP, ASSISTAL, ASSOVERDE .

Ed è proprio il continuo confronto con i suoi utilizzatori che consente la continua innovazione di prodotto. EdilGo infatti si arricchisce di nuove funzionalità, costruite ad hoc per il mondo delle costruzioni. Senza perdere il suo carattere dinamico di start-up, si consolida come affidabile realtà aziendale su tutto il territorio italiano.

EdilGo, ancora più efficienza in un solo portale: dalla creazione del computo metrico ai preventivi online

Ma per che cosa si distingue EdilGo? E quali nuove funzionalità rendono il portale così unico? In primis si tratta di un vero e proprio ufficio acquisti online pensato per imprese di costruzione o contractors. In un unico portale convivono le caratteristiche di software gestionale e di network. E’ infatti possibile richiedere preventivi ai propri fornitori o a quelli registrati sul portale in pochi click. Le categorie merceologiche presenti sul portale sono specifiche per l’edilizia, pensate e testate dal team di ingegneri edili di EdilGo: includono materiali e prodotti, servizi professionali, lavori e servizi di subappalto, noleggi. Inoltre, le analitiche di commessa, consentono un rapido confronto delle offerte ricevute tra loro e/o rispetto al proprio budget iniziale.

Tra qualche settimana verrà rilasciato un nuovo prodotto che consentirà alle imprese di creare un computo metrico online gratuitamente, sfruttando i codici dei listini regionali o DEI e con la possibilità di esportarlo in diversi formati.

EdilGo: un software democratico che offre vantaggi a costruttori e fornitori edili

EdilGo è molto più che un insieme di prodotti innovativi. La “mission” aziendale è di democratizzare il mondo delle costruzioni attraverso uno strumento digitale trasparente e di facile fruizione.

“Ora che l’edilizia sta ripartendo, grazie anche ai vari bonus edilizi, è necessario che le aziende adottino gli strumenti idonei” commenta Carlo Andrea Guatterini, CEO di EdilGo. “Per le imprese edili o i General Contractors, EdilGo si pone come la soluzione ideale per ottimizzare la gestione e l’approvvigionamento dei materiali e/o servizi edili: gestione del proprio albo fornitori, ricerca e selezione di nuovi partner commerciali, creazione o lettura automatica del proprio computo, condivisione coi collaboratori” continua Guatterini.

“Avere una visione d’insieme sugli acquisti permette di avere più controllo sul processo, l’ordine documentale consente di fare rapidi confronti e di ottimizzare al meglio il budget, poter entrare in contatto con nuovi fornitori consente di far fronte più velocemente alle proprie necessità di materiali o servizi. Per i fornitori invece EdilGo rappresenta un’opportunità gratuita per estendere la propria rete di clienti in tutta Italia. Le categorie merceologiche inserite stanno aumentando e sempre più fornitori hanno l’opportunità di ricevere richieste di preventivo qualificate.”

I risultati ottenuti fino ad oggi dimostrano che l'approccio “dirompente” di EdilGo nei confronti di un’industria così tradizionale sta radicalmente trasformando la mentalità degli imprenditori edili. “La nostra filosofia consiste nel cercare le soluzioni più semplici ai problemi più complessi. Ciò è possibile solo se si conosce a fondo il settore e si abbracciano le sue tradizioni e la sua cultura. EdilGo sta tenacemente contribuendo alla digitalizzazione del settore edile e sta fornendo gli strumenti adeguati a migliaia di aziende per affrontare questa trasformazione” conclude Guatterini.

Perché scegliere EdilGo: la parola agli utenti

Ma chi meglio degli utilizzatori di EdilGo può apprezzare le sue funzionalità? Giovanni Deleo della Deleo S.p.A. lo definisce come “lo strumento che aspettava da tempo”, mentre l’impresa Albini e Castelli lo apprezza per la “sua semplicità ed efficienza nella ricerca e selezione dei fornitori.”

“Una rete di commerciali a costo zero capillare sul territorio italiano” è la definizione che meglio si addice ad EdilGo secondo il direttore del Gruppo Poron, azienda che si contraddistingue nel mercato dei materiali isolanti.