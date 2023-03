Lacoste celebra 90 anni di vita: in arrivo cinque nuovi tipi di Polo

Lacoste celebra 90 anni

Cinque nuovi tipi di polo per celebrare i 90 anni di Lacoste. Come scrive il sito Chi è chi, anche atleti come Novak Djokovic e Daniil Medvedev sono coinvolti nell’iniziativa. Il brand sta per definire un’offerta per il 2023 che mette in evidenza le sue diverse categorie di polo.

Una chiara segmentazione composta da cinque storie di polo: L.12.12, Paris Polo, Movement Polo, Tennis Polo e Golf Polo. Ogni stagione con nuove declinazioni creative.

In linea con il suo fondatore, Lacoste reimmagina la sua creazione iconica, ampliando il campo delle possibilità e riaffermando la nozione di scelta attraverso cinque affermazioni artistiche innovative. Tra moda e lifestyle, performance ed eleganza, queste variazioni della polo celebrano l’eredità del suo inventore e offrono ancora una volta la possibilità di scegliere il proprio campo di gioco stilistico.