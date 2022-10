Lego punta sulla creatività infantile: on air il nuovo spot

Lego, la nuova campagna sprigiona la creatività dei bambini

La campagna "Rebuild The World", lanciata dal Gruppo Lego nel 2019, assieme a Initiative, torna con uno scopo ben preciso rivolto ai bambini di tutto il mondo: liberare la propria fantasia costruendo il loro mondo di mattoncini colorati.

Per il quarto anno consecutivo Initiative accompagna il Gruppo Lego in questo progetto che sensibilizza i bambini a sprigionare la loro creatività. "Rebuild The World" mette al centro l'immaginazione dei più piccoli, rendendoli protagonisti del loro mondo.

La campagna segue l’evoluzione del brand ed è una fonte di ispirazione anche per gli adulti che possono riscoprire dai più piccoli la volontà di sperimentare e collaborare per superare le sfide.

Lego, l'importante novità audio e il mezzo Tv

Secondo Spot and Web l’assoluta novità del planning media, elaborato da Initiative, riguarda una speciale attivazione audio con una serie di branded podcast in partnership con Gedi. “Te lo sistemo io” è il contenitore in cui il Gruppo Lego farà da ponte tra problema e soluzione perché le soluzioni creative sono le più efficaci.

Considerando le ottime performance degli anni precedenti, Initiative ha optato per un approccio strategico con una costante presenza anche nelle altre leve di marketing, in particolare il mezzo Tv dove è stata riconfermata anche l’addressable Tv con formati ancora più interattivi. In aggiunta vi è anche una pianificazione digital – social e programmatic – e attività ADOOH nei centri commerciali durante tutto il periodo di comunicazione. L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e l’engagement del brand.

Lego, l'opinione degli esperti del Marketing Trade

Camillo Mazzola, Marketing Trade & PR Director, ha commentato: “Siamo felici di avere ancora una volta Initiative come nostro partner, per dare vita alla campagna ‘Rebuild The World’ 2022. Grazie a questa iniziativa, nata quattro anni fa, il Gruppo LEGO si rivolge ai bambini di tutto il mondo per spronarli ad usare sempre la propria creatività e, attraverso i mattoncini, trasformare in realtà i propri sogni. Sogni sempre diversi, che si trasformano e cambiano insieme alla società. Proprio per rimanere al passo con questa evoluzione, quest’anno la campagna si arricchisce di nuovi strumenti e proposte che siamo certi otterranno grandi risultati”.

Andrea Sinisi, CEO Initiative Italia, commenta: “É un’opportunità importantissima per noi essere a fianco di Lego in una partnership che vede consolidarsi la nostra relazione in maniera sempre più coesa. ‘Rebuild The World’ è probabilmente la campagna per eccellenza che arriva in piena stagionalità e ha l’obiettivo di costruire ancora più equity e rilevanza per il brand. Nel 2021 questa campagna ci ha permesso di vincere un EFFIE Awards per la sua efficacia grazie all’implementazione di media first e soluzioni tecnologiche avanzate. Anche quest’anno abbiamo spinto l’acceleratore nella direzione di una pianificazione innovativa sempre più diretta ai genitori e agli shopper di Lego grazie a importanti innovazioni che abbiamo messo a punto come agenzia. Siamo orgogliosi di ricevere la fiducia del cliente nel nostro percorso di evoluzione e siamo certi che anche questa campagna segnerà un grande successo per Lego".