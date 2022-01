Leonardo, a Expo 2020 Dubai dibattito sull’aviazione del futuro

Il Padiglione Italia ha ospitato oggi l’evento “The Flying Society” organizzato da Leonardo, cui ha preso parte Sheikha Mozah bint Marwan Al Maktoum, la prima della famiglia reale a prendere il brevetto da pilota commerciale e la prima donna a essere nominata First Lieutenant Pilot della Dubai Police. Valerio Cioffi, Direttore Generale di Leonardo, ha fatto gli onori di casa, accogliendo i relatori che hanno condiviso le loro esperienze e visioni: Nicoletta Iacobacci, Global Technologies and Etichs Advisor, il Gen. Luigi Casali, Capo di Stato Maggiore del Comando Scuole Aeronautica Militare, e Roberto Garavaglia, SVP Strategy and Innovation in Leonardo per il settore elicotteristico.

“Expo 2020 Dubai conferma l’attenzione degli Emirati allo sviluppo delle nuove tecnologie, con particolare focalizzazione su quelle aeronautiche. Credo che i tre temi chiave di questo Expo – Opportunità, Sostenibilità, Mobilità – racchiudano perfettamente le promesse e le sfide dell’aviazione che vogliamo approfondire nell’evento di oggi” ha spiegato Valerio Cioffi, Direttore Generale di Leonardo. “Leonardo – e l’Italia stessa – ha fatto parte della storia del volo sin dal suo inizio, con l’obiettivo, nei decenni, di mantenere il vantaggio tecnologico acquisito e riconosciuto. Abbiamo pertanto l’ambizione di rimanere leader anche in questa nuova era dell’aviazione e stiamo investendo per rispettare questo impegno”, ha concluso.

“Avevo solo 12 anni quando ho provato l’ebrezza del volo: è stato un incontro casuale e un amore a prima vista – ha detto Sheikha Al Maktoum –. Spero davvero che il mio percorso possa essere di ispirazione e incoraggiamento a tutte le giovani donne che stanno cercando la loro strada. È tempo di raccontare anche le storie delle donne che hanno contribuito all’aviazione, affinché la prossima generazione possa sognare di raggiungere gli stessi risultati, lasciandosi ispirare dalla loro eredità” ha concluso.

Il Generale Luigi Casali, Aeronautica Militare, ha spiegato: “Una delle sfide che stiamo affrontando e che continueremo ad affrontare nei prossimi decenni è la capacità di adattare i processi di selezione e addestramento per rimanere al passo con il progresso dell’ecosistema tecnologico che è davanti agli occhi di tutti. Necessitiamo di un sistema modulare flessibile che sia capace di adattarsi rapidamente alle nuove tecnologie e ai cambiamenti sociali di una popolazione giovanile che possa soddisfare i requisiti addestrativi di domani. Un’analisi profonda di ciò che saranno il ruolo, le capacità e la filiera addestrativa della generazione futura deve diventare una priorità per poter reclutare, addestrare e consegnare alle nostre Forze Aeree i futuri aviatori”.

“È possibile integrare i valori femminili nelle scelte tecnologiche? Dovremmo ripensare l’etica perché non risponda solo alle leggi e ai principi, ma anche all’empatia, alla compassione e alla cura?” ha chiesto Nicoletta Iacobacci, che ha spiegato: “Il futuro è femminile, o almeno le donne dovrebbero avere un ruolo da co-protagoniste nella creazione di un futuro sostenibile. Sono veloci e determinate, pratiche, collaborative e sagaci. Praticità, empatia, collaborazione, rispetto e determinazione sono necessarie per creare un futuro che sia potenziato, ma ancora umano. Il mio messaggio è per le ragazze e le donne in generale: abbracciate la tecnologia e la scienza, perché non è solo un’opportunità di studio e carriera. Oggi è un dovere”.

L’esperienza di Leonardo nel settore aeronautico eredita l’eccellenza storica di aziende come Macchi e Agusta, svolgendo un ruolo chiave nello sviluppo di piattaforme ad ala fissa e ala rotante, con o senza pilota a bordo, per ruoli che vanno dal training basico e avanzato fino alla ricerca e soccorso, dal trasporto tattico e VIP fino al pattugliamento e ricognizione, con versatilità che conferiscono caratteristiche sempre più dual use. Inoltre Leonardo è già all’opera nella progettazione, sviluppo e test di soluzioni tecnologiche futuristiche nei domini Urban Air Mobility, Urban Air Logistics and Unmanned Traffic Management.