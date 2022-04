Leonardo cede la partecipazione nella Joint Venture AAC

Leonardo DRS ha firmato un accordo per la cessione della partecipazione nella JV Advanced Acoustic Concepts a TDSI

Oggi Leonardo ha comunicato che la controllata statunitense Leonardo DRS ha firmato un accordo vincolante per la cessione della partecipazione nella Joint Venture Advanced Acoustic Concepts (AAC) a TDSI, controllata della società francese Thales. Il closing dell’operazione è soggetto alle autorizzazioni regolamentari e alle consuete condizioni di closing e previsto per la seconda metà del 2022. Leonardo conferma la Guidance 2022 relativa all’Indebitamento Netto di Gruppo pari a circa 3,1 miliardi di euro.

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato: “L’operazione rappresenta un ulteriore passo in avanti nell'esecuzione del Piano Industriale, in coerenza con la focalizzazione sul core business. Unitamente alla recente cessione del business GES, questo rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di rifocalizzazione del portafoglio di business di DRS”.

AAC è una Joint Venture tra Leonardo DRS e Thales Defense & Security. AAC è una società statunitense attiva nel campo dei sistemi avanzati di sonar, formazione e gestione della conoscenza. L'azienda lavora con la Marina degli Stati Uniti come appaltatore del settore statunitense, fornendo sistemi e soluzioni innovativi nel dominio della sensoristica subacquea della Marina. Con oltre 200 dipendenti, AAC ha generato ricavi per 80 milioni di dollari nel 2021.