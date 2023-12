Leonardo, confermata leader di sostenibilità nel settore aerospazio e difesa

Leonardo ottiene 80 punti su 100 nei Dow Jones Sustainability Indices e si conferma il più alto nel settore Aerospace & Defense

L’agenzia di rating internazionale S&P Global, specializzata nella valutazione degli aspetti ambientali, sociali e di governance di oltre 13.000 aziende in diversi settori, ha incluso Leonardo nel Dow Jones Sustainability World Index e nel Dow Jones Sustainability Europe Index per il quattordicesimo anno consecutivo. L’inclusione nei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) si basa sui risultati ottenuti nel Corporate Sustainability Assessment di S&P Global, che analizza in un’ottica di miglioramento continuo le performance ESG delle aziende basandosi su informazioni prevalentemente pubbliche e considerando quanto emerso dal processo di “media & stakeholder analysis”.

Lo score ottenuto da Leonardo, aggiornato all’08/12/2023, è pari a 80 punti su 100, confermandosi per il quinto anno consecutivo il più alto del settore Aerospace & Defense. “La sostenibilità rappresenta una leva per migliorare la competitività del nostro business”, commenta Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo. “Nei prossimi anni saremo focalizzati soprattutto sulla decarbonizzazione delle nostre attività dirette ed indirette in linea con il commitment a Science Based Targets initiative (SBTi), sul rendere la nostra supply chain più sostenibile e promuovere una cultura basata sulla diversità, equità ed inclusione”.



“I risultati del Dow Jones Sustainability Indices sono un importante riconoscimento del nostro ruolo di leader mondiale della sostenibilità. Siamo perciò convinti nel perseguire la nostra strategia di creazione di valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder, rafforzando ulteriormente la nostra governance dei temi ESG”, commenta Stefano Pontecorvo, Presidente di Leonardo.

L’inclusione di Leonardo nei DJSI di S&P Global si aggiunge alle valutazioni prodotte dalle altre principali agenzie nel corso del 2023. Leonardo ha infatti ottenuto il rating A - Average da parte di MSCI ESG Ratings, l’aggiornamento dell’ESG Risk Rating da parte di Sustainalytics (25.0 – medium risk), lo ESG Score di Moody’s Analytics (63/100) confermandosi all’interno del MIB ESG Index di Euronext e Borsa Italiana, il rating A- da CDP (ex Carbon Disclosure Project) e l’inclusione nel Gender Equality Index 2023 di Bloomberg.