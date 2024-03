Leonardo e Sloane, rafforzata la collaborazione in UK e Irlanda

Leonardo e Sloane annunciano il rafforzamento della collaborazione sul mercato elicotteristico civile nel Regno Unito e in Irlanda

Leonardo e Sloane hanno annunciato al salone elicotteristico Heli-Expo 2024 un rafforzamento della loro collaborazione sul mercato elicotteristico civile nel Regno Unito e in Irlanda con la firma di contratti preliminari per nove monomotori di nuova generazione AW09 e nuovi ordini per due bimotore leggeri AW109 GrandNew e due AW109 Trekker. I contratti preliminari per l’AW09 aggiungono Sloane al numero di partner internazionali che hanno scelto il nuovo modello. Sloane rafforza il consenso già raccolto dal programma AW09 e il suo potenziale di mercato mentre diversi distributori europei di elicotteri Leonardo stanno valutando di estendere al nuovo modello la loro collaborazione e i loro accordi di distribuzione nella regione.

Con questo ulteriore risultato il successo commerciale mondiale dell’AW09 si estende a Regno Unito e Irlanda dopo gli annunci di partnership e gli accordi di distribuzione già sottoscritti in Nord America, America Latina, Africa e Asia nel 2023, alcuni dei quali con ordini da parte di utenti finali. Il numero complessivo di contratti preliminari supererà presto le 100 unità a livello mondiale.

David George, Presidente di Sloane, ha dichiarato: “Dopo il record di consegne di AW109 siamo lieti di intraprendere questo nuovo viaggio insieme a Leonardo con l’AW09, un modello totalmente nuovo e che rappresenta un salto tecnologico nel mercato dei monomotore. Ero presente alle prime prove a terra dieci anni fa e non vedo l’ora di introdurre UK e Irlanda alle sue caratteristiche di prim’ordine. Siamo certi che diventerà il punto di riferimento in questa categoria, insieme alla nostra attuale offerta di prodotti Leonardo”.

L’AW09 continua ad ottenere una risposta molto positiva da tutte le geografie tenendo conto dei progressi nello sviluppo del programma. Gli operatori del settore accolgono con favore l’AW09 grazie alle sue straordinarie caratteristiche e capacità multiruolo che rappresentano un’evoluzione significativa rispetto a prodotti esistenti nella sua categoria. Un mock-up 1:1 della cabina, unitamente a avanzate caratteristiche digitali e di connettività del nuovo modello, sono in mostra sull’area statica di Leonardo al salone Heli Expo suscitando grande interesse nel settore grazie alle sue caratteristiche distintive in termini di spazio in cabina, ergonomia e ingombro.

La serie di elicotteri AW109 continua ad essere estremamente popolare nei mercati di riferimento di Sloane, in particolare per trasporto VIP/Corporate. In qualità di distributore regionale di Leonardo, Sloane ha ricevuto un totale di 14 AW109 nel periodo 2022-2023 e ha in programma di riceverne ulteriori sei quest’anno. Con l’ultimo ordine per quattro nuovi AW109, le relative consegne sono previste nel 2025 e 2026.

Nel luglio 2022 Sloane ha confermato il suo Accordo di Distribuzione per il periodo 2022-2024 comprendendo entrambi i modelli di AW109 e l’AW169. La collaborazione di lungo periodo tra Leonardo e Sloane risale al 1995 quando Sloane è diventato distributore degli elicotteri VIP/corporate di Leonardo nel Regno Unito e in Irlanda. Con questa collaborazione sono stati consegnati oltre 110 elicotteri a operatori e privati nei due Paesi. L’Accordo di Distribuzione ha garantito ai clienti benefici costanti riducendo i tempi di consegna e assicurando loro esperienza sul prodotto e un pacchetto completo di servizi di supporto che permettono a Leonardo di mantenere la sua posizione di leadership nel trasporto executive/corporate, tra le altre applicazioni, nel Regno Unito e in Irlanda.

Questo è stato ulteriormente rafforzato con il lancio del nuovo brand VIP Agusta alla fine del 2021 con le sue caratteristiche di esclusività e una nuova offerta di servizi. Sloane Helicopters opera anche in qualità di centro di assistenza tecnica autorizzato, fornendo supporto e manutenzione per la maggior parte dei GrandNew e degli AW169 VIP nella regione. Inoltre, Sloane è anche centro d’addestramento per gli elicotteri di Leonardo in UK.