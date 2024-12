Lidl è Official Partner di UEFA Women’s EURO 2025

Lidl, annunciata la partnership con UEFA Women’s EURO 2025

Lidl annuncia una nuova collaborazione, con l'obiettivo di rafforzare il legame con il mondo dello sport. L’azienda è stata infatti designata Official Partner di UEFA Women’s EURO 2025, i Campionati Europei di calcio femminile che si terranno in Svizzera. Questa partnership segue il successo della collaborazione con UEFA EURO 2024, durante la quale Lidl è risultata il brand più riconosciuto tra i partner ufficiali (fonte: YouGov). Si tratta di un passo importante per un’insegna che punta a promuovere stili di vita più attivi e salutari attraverso il sostegno a eventi sportivi di alto profilo.

Il calcio femminile è un settore in forte espansione. Solo in Italia, secondo il ReportCalcio della FIGC basato su stime UEFA, il numero di tifosi potrebbe crescere dai 10,2 milioni registrati nel 2021 fino a raggiungere i 22,6 milioni. L’Europeo femminile rappresenta quindi una straordinaria occasione per promuovere valori come uguaglianza e inclusività davanti a un pubblico europeo sempre più ampio. Lidl, con questa partnership, vuole contribuire a rompere barriere e stereotipi, creando un impatto positivo nella società. La competizione si configura come un’opportunità unica per ispirare tifosi di tutte le età e incoraggiarli a perseguire uno stile di vita attivo e un’alimentazione equilibrata.

Eduardo Tursi, Amministratore Delegato Acquisti e Marketing di Lidl Italia, ha sottolineato: “Questa partnership rappresenta la naturale evoluzione del successo ottenuto come Fresh Partner di UEFA EURO 2024. Lo sport è un tassello importante del nostro impegno per la promozione di uno stile di vita salutare e di un’alimentazione sana. Inoltre, la possibilità di promuovere lo sport femminile portando un messaggio di uguaglianza e inclusività è ulteriore motivo di orgoglio”.

Anche Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing UEFA, ha espresso entusiasmo per la collaborazione: “Lidl, uno dei più grandi retailer europei, è il partner ideale per aiutarci a portare le emozioni di UEFA Women’s EURO 2025 a un pubblico ancora più ampio. Siamo lieti di proseguire la nostra partnership di successo con Lidl dopo UEFA EURO 2024, in modo da poter continuare a sfruttare il potere del calcio per ispirare le prossime generazioni di giocatrici”.

Con questa iniziativa, Lidl consolida la propria missione di supportare lo sport come veicolo per trasmettere valori positivi e come strumento per migliorare il benessere delle persone. La partnership con UEFA Women’s EURO 2025 si inserisce in una strategia più ampia di promozione di uguaglianza, rispetto e uno stile di vita sano. Grazie a questo impegno, Lidl non solo sostiene il calcio europeo, ma rafforza anche il proprio ruolo come promotore di un futuro più attento alla salute, all’inclusività e al benessere collettivo.