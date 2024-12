Lidl, inaugurato nuovo punto vendita a Cordenons: una struttura moderna e sostenibile

Lidl: aperto il nuovo punto vendita con un’area verde attrezzata e miglioramenti infrastrutturali, assunti 5 nuovi collaboratori

Aperto il nuovo punto vendita Lidl in Via Sclavons 229 a Cordenons, Pordenone, sostituendo il precedente supermercato di Via Goetta, operativo da 26 anni ma ormai non più in linea con i moderni standard aziendali di sostenibilità e qualità dell’esperienza d’acquisto. La nuova struttura ha portato all’assunzione di 5 nuovi collaboratori, pronti a offrire il loro servizio ai clienti. Alla cerimonia di inaugurazione di questa mattina, che ha segnato l’avvio del progetto, erano presenti il Sindaco Andrea Delle Vedove, il Vicesindaco Andrea Serio e l’Assessore alla Cultura Loris Zancai. L’iniziativa comprende anche la creazione di un’area verde attrezzata con due panchine e interventi per migliorare le infrastrutture telefoniche, idriche ed elettriche della zona.

Il Sindaco Delle Vedove ha commentato così: “Siamo molto soddisfatti per la proficua collaborazione che si è instaurata tra Comune e Azienda che, in tempi celeri, ha reso possibile la realizzazione di questo progetto sia in termini di struttura che di concessioni. Siamo felici che un attore importante della Grande Distribuzione abbia investito sul nostro territorio per rinnovare la propria sede e arricchire ulteriormente l’offerta commerciale locale”.

Lo store, che ha un’area commerciale che supera i 1.300 mq, sorge al posto di vecchi edifici residenziali in disuso e ospita un parcheggio con oltre 100 posti auto e una colonnina di ricarica per veicoli elettrici. La nuova costruzione, che rientra nella classe energetica A4, è progettata per ridurre il proprio impatto ambientale e segue tutte le più importanti misure che Lidl ha adottato negli ultimi anni in termini di sostenibilità. Ampie vetrate consentono di sfruttare al massimo la luce naturale e il sistema di luci a LED permette un risparmio energetico oltre il 50% rispetto alle tecnologie tradizionali. Sul tetto è installato un impianto fotovoltaico da 225 kW e l’approvvigionamento energetico proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

Il nuovo punto vendita fa parte degli oltre 550 supermercati della Catena che aderiscono all’ iniziativa “Oltre il Carrello - Lidl contro lo spreco”, donando le proprie eccedenze al Banco Alimentare che fornisce ogni giorno pasti caldi alle persone che ne hanno bisogno. In tutta Italia, questo programma ha portato al recupero e alla donazione di oltre 46.000 tonnellate di cibo, che corrispondono a più di 92 milioni di pasti.

Inoltre, nello store di Cordenons, come negli oltre 750 punti vendita Lidl della penisola, dal 2 dicembre è disponibile il Panettone Classico Deluxe in collaborazione con Croce Rossa Italiana. Per ciascun panettone solidale messo in vendita, Lidl ne ha donato uno all’associazione, che lo vende attraverso i propri Comitati territoriali e che rappresenta un prezioso aiuto per sostenere le attività che i volontari portano avanti quotidianamente a favore delle persone più vulnerabili.