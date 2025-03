Lidl Italia, inaugurata la nuova sede del punto vendita di Cossato

Lidl Italia apre il nuovo supermercato a Cossato: un progetto sostenibile e una spesa completa per la comunità

Alla presenza del Sindaco Enrico Moggio, Lidl Italia ha tagliato il nastro del suo nuovo supermercato a Cossato, in Via Giacomo Matteotti, nell’area precedentemente occupata dai locali ex Tricot5 e Caravel. Il nuovo punto vendita sostituisce il Lidl storico di Via Maffei, aperto nel 2007. Il supermercato è aperto dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 21:30, e la domenica dalle 8:00 alle 21:00. Con l’apertura, Lidl ha integrato il proprio organico con l’assunzione di 9 nuovi collaboratori, che vanno ad aggiungersi alle oltre 22.000 persone che già compongono la forza lavoro dell'azienda a livello nazionale.

Il progetto che ha portato alla realizzazione di questo nuovo supermercato è stato pensato con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale. Con una superficie di vendita superiore ai 1.500 metri quadrati, il nuovo edificio risponde ai più recenti standard aziendali di efficienza energetica e attenzione all’ambiente. L’edificio, che sorse al posto di una vecchia discoteca, è stato realizzato con un progetto a “consumo di suolo zero”, demolendo il precedente fabbricato per fare spazio a una moderna struttura commerciale. Il supermercato è dotato di un impianto fotovoltaico da 149 kW, mentre il fabbisogno energetico rimanente è interamente coperto da fonti rinnovabili. L’interno del negozio è illuminato per lo più grazie alla luce naturale che entra attraverso ampie vetrate, e l’illuminazione a LED garantisce un risparmio energetico del 50% rispetto alle tradizionali tecnologie. All’esterno, il supermercato è arricchito con un passaggio pedonale, una piazzetta e una zona verde pubblica, dove sono stati piantati 90 alberi e arbusti di 14 specie diverse. Inoltre, è stato creato un sistema di recupero delle acque piovane per l’irrigazione, e il parcheggio dispone di circa 120 posti auto, inclusa una postazione per la ricarica di veicoli elettrici.

Per quanto riguarda l’offerta commerciale, Lidl Italia continua a proporre una spesa completa che combina qualità e convenienza. Il reparto frutta e verdura è caratterizzato da prodotti freschi, selezionati quotidianamente, mentre la panetteria offre un’ampia varietà di pane, dolci e altre prelibatezze da forno. Non mancano i prodotti per la cura della casa e della persona, e una sezione dedicata agli animali domestici. Tra le novità, Lidl propone anche 100 referenze vegetariane e vegane a marchio Vemondo, ideali per chi desidera alternative ai prodotti di origine animale. Inoltre, l’esperienza di acquisto viene arricchita dal programma fedeltà digitale Lidl Plus, accessibile tramite app, che permette ai clienti di usufruire di offerte esclusive, promozioni e numerosi vantaggi.