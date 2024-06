Livingstone, siglata alleanza strategica con Corus Corporate Finance

Livingstone entra nel mercato italiano grazie all'alleanza strategica con Corus Corporate Finance

A seguito della recente espansione in Benelux, attraverso l’apertura dell'ufficio ad Amsterdam, e dopo l'avvio delle operazioni a Seoul in Corea, Livingstone ha stretto un accordo con Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner e fondatore di CCF, per sviluppare sinergicamente la consulenza M&A nel mercato italiano. Dal 2015, CCF è diventato un player di riferimento grazie al suo team di professionisti dedicati, fornendo con successo consulenza su operazioni rilevanti sia a livello domestico che internazionale.

“Dopo la mia esperienza in banca d’affari e come partner di una boutique italiana di M&A, ho fondato CCF nel novembre 2014 per fornire alle imprese di medio-grandi dimensioni del nostro territorio servizi di consulenza personalizzati che soddisfino i più alti standard internazionali. Seguendo questo nostro obiettivo siamo convinti che unirci a Livingstone ci permetterà di offrire ai nostri clienti un maggior livello di specializzazione, una conoscenza più approfondita dei settori e una più ampia diffusione globale, rimanendo al contempo indipendenti”, ha commentato l’operazione Luca Maccagnani Castelli, Fondatore e Managing Partner di CCF, oggi Livingstone Partners.

L’esperienza di CCF diventerà un fattore critico di successo nel gruppo, permettendo a Livingstone di penetrare maggiormente il tessuto imprenditoriale e assistere tali realtà nei momenti di cambiamento strutturale, tramite le competenze di una squadra davvero globale. Dal 2015 Corus, grazie all’impegno del suo management e di un team di oltre 10 professionisti, ha concluso numerose operazioni per un valore complessivo di oltre 1,1 miliardi di Euro, aggiungendosi ai più di 120 professionisti di Livingstone, che nel corso degli ultimi 15 anni hanno assistito operazioni per oltre 21 miliardi di Euro su 3 continenti e con uffici in 7 paesi.

Gli uffici di Livingstone in Italia sono guidati da un team coeso che è determinato a capitalizzare le opportunità inesplorate del mercato M&A delle medio-grandi imprese e offrire ai clienti opportunità globali ancora più ampie. Il team italiano mira a diventare un leader di mercato, facendo leva anche sulla profonda esperienza settoriale e la portata globale di Livingstone.

"Stiamo per entrare in una fase di espansione significativa, spinta dalla nostra visione strategica e rafforzata da una diffusa presenza internazionale. Il nostro obiettivo è incrementare il flusso di operazioni e attrarre giovani talenti per affiancare sempre più imprese nel loro percorso di crescita e successo", ha commentato Umberto Rossi, Managing Director di CCF, oggi Livingstone Partners.

Andrew Isgrig e Ralph Hagelgans, Co-Presidenti di Livingstone International Holdings, hanno condiviso il loro entusiasmo per la partnership: "Siamo felici di accogliere Luca, Giulia, Umberto e il loro team in Livingstone. L’unione costruirà nuove relazioni, accelererà le opportunità di operazioni di finanza straordinaria e guiderà un'ulteriore crescita sia nel mercato italiano sia nella piattaforma globale di Livingstone".

“Siamo rimasti profondamente colpiti dalla visione aziendale di Livingstone, condivisa a tutti i livelli da professionisti che collaborano da decine di anni, e che si fonde perfettamente con la visione che ha unito Luca, Umberto e me, insieme alla nostra instancabile dedizione a comprendere e servire imprenditori ed investitori finanziari in modo sempre più efficace", ha commentato Giulia Guzzo, Managing Director di CCF, oggi Livingstone Partners.

Il top management di Corus Corporate Finance mantiene le medesime cariche in Livingstone Partners.