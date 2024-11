MAIRE, Tecnimont insieme al NIKT per un impianto di biogas da rifiuti in India

MAIRE, Tecnimont annuncia la partnership con il National Institute of Technology Karnataka per la realizzazione di un impianto di biogas da rifiuti

Tecnimont, parte della divisione Integrated E&C Solutions di MAIRE, ha annunciato che la sua affiliata indiana, Tecnimont Private Limited (TCMPL), collaborerà con la Municipalità di Paradeep e il National Institute of Technology Karnataka - Surathkal (NITK) per realizzare un impianto di biogas da rifiuti nella Municipalità di Paradeep, situata nel distretto di Jagatsinghpur, Odisha. Questo progetto si inserisce nel quadro delle iniziative di responsabilità sociale d'impresa promosse da TCMPL in India.

L’impianto sarà un esempio concreto di economia circolare, consentendo una gestione sostenibile dei rifiuti organici. Attraverso un processo di digestione anaerobica, i rifiuti alimentari e vegetali saranno trasformati in biogas, che sarà destinato all’uso nelle cucine della comunità locale.

Il progetto avrà ricadute positive sia sul piano occupazionale che educativo. Saranno infatti create opportunità di lavoro per i residenti locali coinvolti nella raccolta dei rifiuti, mentre gli studenti universitari potranno acquisire esperienza pratica nello sviluppo di soluzioni innovative. L’iniziativa prende spunto dal successo di un impianto pilota inaugurato nel 2021 presso il campus del NITK, dove gli scarti alimentari e vegetali provenienti dalle residenze e dalla mensa universitaria vengono convertiti in energia, contribuendo a migliorare l’autosufficienza del campus.