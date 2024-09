Malpensa, Wizz Air presenta la nuova rotta Milano-Abu Dhabi a meno di cento euro

Wizz Air, in arrivo nuovi voli intercontinentali Low Cost: da Malpensa ad Abu Dhabi con soli €99,99 a partire da Giugno 2025

Wizz Air, la terza compagnia aerea in Italia e riconosciuta a livello globale per il suo impegno nella sostenibilità, ha annunciato oggi un'importante novità per i viaggi intercontinentali: a partire dal 2 giugno 2025, uno dei nuovi Airbus A321XLR della compagnia farà base presso l'aeroporto di Milano Malpensa, inaugurando una rotta diretta verso Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Questa mossa segna l'inizio di una nuova era per i viaggi a lungo raggio low cost, con tariffe che partiranno da €99.99.

L'Airbus A321XLR, noto per la sua autonomia extra-lunga e l'efficienza operativa, permetterà a Wizz Air di offrire voli intercontinentali a costi accessibili, estendendo così la sua rete e collegando persone, economie e culture diverse in modo sostenibile. La nuova rotta Milano-Abu Dhabi sarà operata quotidianamente con un volo di oltre sette ore, rappresentando la prima di molte altre tratte che sfrutteranno le caratteristiche avanzate di questo aeromobile.

Durante la conferenza stampa tenutasi a Milano, József Váradi, CEO di Wizz Air, ha sottolineato l'importanza di questa nuova iniziativa: “L'Airbus A321XLR è l'aereo più efficiente della sua categoria e, grazie alla sua maggiore autonomia, ci consente di espandere la nostra rete verso destinazioni più lontane. Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti tariffe imbattibili sulla nuova rotta per Abu Dhabi, continuando a essere la scelta più sostenibile per volare”.

Anche Armando Brunini, CEO di SEA Milan Airports, ha evidenziato l'importanza di questo sviluppo per l'aeroporto di Malpensa: “La scelta di Wizz Air di operare da Malpensa il primo A321XLR basato in Italia conferma il ruolo dell’aeroporto come piattaforma ideale per lo sviluppo di modelli di business innovativi. Questo nuovo aeromobile ci permetterà di diversificare le rotte e ampliare la capacità, consolidando la nostra offerta di servizi aerei”.

Oltre a rivoluzionare l'esperienza di viaggio per i passeggeri, l'Airbus A321XLR contribuirà a ridurre l'impatto ambientale delle operazioni di Wizz Air. Si stima infatti che la carbon intensity di questo aeromobile sarà almeno del 30% inferiore rispetto a quella di altri vettori sulle stesse rotte, allineandosi con l'impegno della compagnia verso un'aviazione più sostenibile.

Questa strategica espansione di Wizz Air rafforza ulteriormente la sua presenza in Italia, dove la compagnia ha già introdotto oltre 50 nuove rotte dal 2020 e creato migliaia di posti di lavoro. Con l'arrivo dell'Airbus A321XLR, Wizz Air è pronta a offrire nuove opportunità di viaggio a prezzi accessibili, mantenendo al contempo un impegno costante verso la sostenibilità e l'innovazione.

L'intervista a József Váradi, CEO di Wizz Air

"Siamo davvero entusiasti. Prima di tutto, la nostra compagnia ha aperto la sua prima base operativa in Italia nel 2020, proprio nel mezzo della pandemia. Da allora, questa base ha avuto un successo straordinario. Il traffico passeggeri a Milano è cresciuto di oltre cinque volte rispetto ai livelli pre-COVID. È stato un investimento davvero vincente. Abbiamo costruito un marchio che piace alle persone, che vogliono scegliere per i loro viaggi. Siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità per offrire il meglio al mercato. Ora, con l'arrivo dell'Airbus A321XLR a lungo raggio l'anno prossimo, possiamo finalmente operare questa nuova rotta. È la prima volta nella storia della compagnia che annunciamo un nuovo aeromobile con una base a Milano, all'aeroporto di Malpensa, per volare ogni giorno verso Abu Dhabi. Siamo entusiasti, e credo che i nostri clienti lo siano altrettanto, perché questo volo era molto richiesto. E ora è realtà", ha dichiarato József Váradi, CEO di Wizz Air ai microfoni di affaritalini.it.

József Váradi ha contiuato: "Questo aereo cambia davvero le regole del gioco sui voli di sette o più ore. Tra Malpensa e Abu Dhabi, possiamo ridurre le tariffe in modo significativo. Abbiamo analizzato il mercato e crediamo che questo aereo possa abbassare i costi di circa il 70%, rendendo il volo accessibile a molte più persone. Credo che i passeggeri risponderanno bene a questa offerta, come già successo con altre rotte. Questo è un cambiamento epocale, perché ora le persone possono volare su tratte più lunghe a prezzi davvero convenienti, non solo sulle rotte brevi".

"L'Italia è diventata un mercato cruciale per noi. Guardando ai numeri, dal nostro inizio vent'anni fa, circa un quarto dei nostri passeggeri ha volato su tratte che toccano l’Italia. L'Italia è sempre stata importante, ma dal 2020 siamo diventati uno dei principali vettori del Paese. Abbiamo investito per stabilire solide operazioni in Italia, con cinque basi operative: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli, Bari e Catania, e continuiamo a crescere. Solo quest'anno, stiamo registrando una crescita superiore al 20% rispetto ai livelli pre-COVID, e siamo ora tre volte e mezzo più grandi in termini di capacità", ha continuato Váradi.

József Váradi, CEO di Wizz Air, ha dichiarato: "L'Italia è stata un ottimo mercato per noi, e abbiamo visto che il nostro marchio piace agli italiani, che scelgono di volare con noi. Continueremo a investire nel Paese perché crediamo di essere la compagnia aerea giusta per l’Italia, portando innovazione e nuovi aeromobili, i più efficienti al mondo. Con l'A321XLR, non solo possiamo volare su rotte di sei ore, ma ora possiamo estendere a voli di otto ore, espandendo così l'offerta di voli a basso costo per gli italiani".

"Abbiamo molte idee per il futuro. Abbiamo 47 di questi aerei in arrivo e inizieremo a svelare nuove rotte passo dopo passo. Ma oggi è il momento di celebrare: annunciamo la prima rotta di lungo raggio da Milano per i passeggeri italiani. Non direi che il mercato italiano sia difficile. Anzi, è un mercato equo e competitivo, aperto a tutte le compagnie aeree. Certo, ci sono sempre domande quando un Paese ha un vettore nazionale, ma per noi la questione del trattamento di questo vettore non è un problema strategico", ha concluso József Váradi.

L'intervista di affaritaliani.it a Armando Brunini, CEO di SEA Milan Airports

A margine dell'evento, Armando Brunini, CEO di SEA Milan Airports, ai microfoni di affaritaliani.it, ha dichiarato: "Con questa novità, ci aspettiamo di introdurre nuove rotte, in particolare quelle a lungo raggio. Malpensa è già un hub importante per l'offerta di voli intercontinentali in Italia, ma c'è ancora spazio per crescere. Questa tipologia di aeromobile, operata da Wizz Air o da compagnie simili, offre la possibilità di espandere ulteriormente le rotte disponibili, ampliando così il ruolo di Malpensa e offrendo ai passeggeri nuove opportunità di raggiungere destinazioni lontane, soprattutto a prezzi accessibili".