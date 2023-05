Maltempo Marche: BPER Banca a sostegno di famiglie e imprese

BPER Banca sostiene famiglie e imprese colpite dal maltempo: promossi interventi di assistenza e finanziamenti straordinari

BPER Banca mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese che hanno subito pesanti danni provocati dal maltempo, che ha colpito la regione Marche. L’Istituto ha messo a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari: fino a 20 mila euro per i privati e 100 mila euro per le piccole e medie imprese, di durata fino a 36 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro, verrà applicato il tasso zero per i primi dodici mesi. Inoltre, sono già state avviate tutte le attività per la sospensione del pagamento dei finanziamenti in essere di famiglie e imprese che abbiano subito danni, in accordo con le misure governative che saranno eventualmente attuate al riguardo.

Giuseppe Marco Litta, responsabile della Direzione Territoriale Centro Est (Marche, Abruzzo, Molise) di BPER Banca, ha dichiarato: “Il nostro Istituto vuole essere ancora una volta vicino alle persone e ai territori duramente colpiti dalle alluvioni delle ultime ore, supportando famiglie e imprese che abbiano subito danni, perché possano riprendersi nel più breve tempo possibile. Dialoghiamo con istituzioni e associazioni al fine di coordinarci nel miglior modo possibile per garantire solidarietà e sostegno ai cittadini interessati dai disagi”.