Marineo, Open Fiber: al via i lavori per la fibra ottica ultraveloce

Marineo, 'Piano Italia a 1 Giga': Open Fiber avvia i lavori per una rete ultraveloce e sostenibile

A Marineo prende il via il progetto "Piano Italia a 1 Giga", finanziato attraverso i fondi del PNRR, per offrire connessioni Internet ad alta velocità a case, attività commerciali e imprese. Open Fiber, responsabile dell'intervento nel comune siciliano, provvederà al cablaggio FTTH (Fiber To The Home) per 568 edifici, equivalenti a 958 unità immobiliari, concentrandosi sulle aree finora prive di connettività ultraveloce.

La rete in fibra ottica realizzata da Open Fiber consente velocità fino a 10 Gigabit al secondo, offrendo molteplici benefici: dall'accesso a una vasta gamma di servizi digitali al miglioramento delle relazioni tra cittadini e amministrazioni pubbliche. Inoltre, supporta la didattica digitale per gli studenti e accresce la competitività e la produttività delle piccole e medie imprese.

Il progetto prevede la posa della fibra ottica su un tracciato di 11 chilometri, con un’attenzione particolare alla sostenibilità grazie al riutilizzo delle infrastrutture già esistenti. Questo approccio mira a ridurre l’impatto ambientale e minimizzare i disagi per la comunità locale. Per gli scavi si utilizzeranno tecnologie innovative e a basso impatto. La fibra ottica, oltre a garantire elevate prestazioni, contribuisce alla sostenibilità ambientale grazie a un minore consumo energetico e a una riduzione delle emissioni di CO2 e calore.

"Investire in una rete FTTH mette Marineo in una posizione favorevole per la digitalizzazione del territorio", sottolinea il sindaco Francesco Ribaudo. "Open Fiber sta realizzando un’infrastruttura a banda ultra larga che garantisce performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità, proiettando la nostra comunità verso il futuro".

"Prosegue l’impegno di Open Fiber per digitalizzare la Sicilia e dotare i Comuni di un’infrastruttura di telecomunicazioni che assicura una connessione stabile e performante per lo svolgimento di molteplici attività da remoto e l’erogazione dei servizi online", spiega Gaspare Lunetto, field manager di Open Fiber. "Si tratta di un investimento strategico per il territorio che, grazie alla proficua sinergia con l’Amministrazione comunale, porterà la tecnologia FTTH in quasi mille unità immobiliari rendendo Marineo digitalmente avanzata".

Il "Piano Italia a 1 Giga" è parte della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, un’iniziativa pubblica promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e finanziata con i fondi del PNRR. L’attuazione del piano è affidata a Infratel Italia. Open Fiber si è aggiudicata 8 lotti in gara, coinvolgendo complessivamente 3.881 comuni distribuiti in nove regioni: Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana e Veneto.