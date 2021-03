MD apre il 58° store in Puglia. Leverano spalanca le porte alla Buona Spesa.

Conserva ancora la facciata originale l’antica masseria sulla quale sorge il nuovo punto vendita MD di Leverano (Lecce), che apre così le porte alla Buona Spesa e fa salire a 58 il numero degli store dell’insegna italiana presenti in Regione. Il taglio del nastro, avvenuto questa mattina, è il 4° dell’anno per la società della grande distribuzione organizzata, che continua a crescere e implementare il suo piano di sviluppo sul territorio nazionale con una particolare attenzione e sensibilità al rispetto dell’ambiente e delle peculiarità territoriali.

Un’attenzione che si ritrova anche nell’offerta alla clientela, dedicata alle specialità regionali: dalle orecchiette al Primitivo, dai taralli agli scamorzoni, dalla puccia ai pasticciotti. Accanto alle tipicità, il consumatore più esigente potrà scegliere tra una vasta gamma di eccellenze gastronomiche certificate Dop, Doc e Igp, che compongono la selezione Lettere dall’Italia®, e prodotti pensati per soddisfare le richieste del cliente moderno, interessato ad un’alimentazione sana, equilibrata e attenta alla filiera con le linee Bio e Vivo Meglio.

L’arrivo della Buona Spesa di MD nella cittadina salentina rappresenta anche una “buona notizia” per l’occupazione: il nuovo store offre infatti lavoro a 19 dipendenti, età media 35 anni, tutti residenti a Leverano o zone limitrofe. Ampio il bacino di utenza del punto vendita, che si rivolge ad una clientela potenziale di 40 mila persone.

Oltre mille metri di superficie complessiva, per tre quarti circa dedicati all’alimentare, con banchi serviti di panetteria, gastronomia, macelleria e un imponente reparto di ortofrutta, da sempre fiore all’occhiello dell’insegna. Vasta anche la scelta di articoli di elettronica, casalinghi, hi-tech e altro, proposti come sempre a prezzi concorrenziali, che potranno essere acquistati online sul sito www.mdwebstore.it/ e ritirati in negozio grazie al servizio Click&Collect attivo sul nuovo punto vendita.

Lo store MD sarà aperto dal lunedì alla domenica con orari differenziati. A disposizione dei clienti un parcheggio da 59 posti auto.