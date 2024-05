Mediobanca lancia il podcast "Comunità sottili": i banchieri che hanno fatto la storia

Mediobanca, pubblicato il podcast "Comunità sottili": Ferruccio de Bortoli racconta la storia dei grandi banchieri italiani

Nel vasto panorama della finanza italiana del Novecento, alcuni nomi brillano con luce propria, non solo per il loro ruolo nel mondo bancario, ma anche per le loro visioni, i valori e le passioni che li hanno accomunati. È questo il tema centrale del nuovo podcast di Mediobanca, intitolato "Comunità Sottili", realizzato in collaborazione con Chora Media e la Fondazione Corriere della Sera.

Lanciato ufficialmente sabato 11 maggio, in occasione della trentaseiesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, il podcast offre uno sguardo approfondito sulle vite e gli ideali di cinque protagonisti chiave del sistema bancario italiano: Enrico Cuccia, Raffaele Mattioli, Alberto Beneduce, Donato Menichella e Amadeo Peter Giannini.

Attraverso testimonianze dirette di chi li ha conosciuti e studiati, nonché documenti inediti provenienti dall'Archivio Storico Mediobanca "Vincenzo Maranghi", il podcast si propone di illuminare una parte importante della storia italiana, mettendo in luce il ruolo determinante che questi uomini hanno avuto nel plasmare gli assetti sociali e politici del nostro Paese nel Dopoguerra e nel contesto internazionale.

La voce narrante del podcast, Ferruccio de Bortoli, Presidente della Fondazione Corriere della Sera, intreccia abilmente fatti storici e aneddoti personali, offrendo agli ascoltatori uno sguardo intimo sulle vite dei protagonisti. Il primo episodio è dedicato a Enrico Cuccia, fondatore di Mediobanca, il banchiere più noto nella ricostruzione dell’Italia del Dopoguerra, di cui si racconta l’ironia e la passione viscerale per i libri. La serie prosegue con Raffaele Mattioli, conosciuto come il “banchiere umanista”, che Carlo Emilio Gadda definì “editore di numeri e pensieri splendidi”.

Il terzo episodio ricostruisce la vita e le idee di Alberto Beneduce, primo presidente dell’IRI, “il finanziere di Mussolini” che si definiva antifascista. Segue Donato Menichella, fondatore dell’IRI e governatore della Banca d’Italia, strenuo sostenitore dell’importanza dell’istruzione per lo sviluppo del Paese. Nel quinto episodio la storia di Amadeo Peter Giannini, fondatore di Bank of America, che ha lasciato un forte segno nella società americana e nella storia della finanza mondiale, inventando di fatto il microcredito e giocando un ruolo cruciale sia nella vita di numerosi immigrati italiani negli Stati Uniti che nelle relazioni economiche tra i due paesi nell’epoca del Piano Marshall.

Ma il podcast non si limita a esplorare la storia dei singoli banchieri; cerca piuttosto di evidenziare i legami profondi che li univano, creando quella che alcuni definiscono una "comunità epistemica", un insieme di individui accomunati da interessi, cultura e obiettivi comuni.

"Comunità Sottili" è già disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast, offrendo a chiunque sia interessato alla storia della finanza italiana un'opportunità unica per immergersi nelle vite straordinarie di questi grandi banchieri e nel contesto storico in cui hanno operato.