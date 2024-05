Mediolanum: Massimo Doris è il protagonista della nuova campagna pubblicitaria

Mediolanum: al via la nuova campagna pubblicitaria 'La consulenza fa un passo avanti', protagonista Massimo Doris

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, si conferma il volto protagonista del nuovo spot dell'istituto, in onda dal mese di maggio. L'obiettivo è presentare al pubblico il Life Planning, un innovativo ambiente di lavoro digitale dedicato ai Family Banker, che promette una consulenza evoluta e personalizzata, a firma esclusiva di Banca Mediolanum. Nello spot, Doris si muove con sicurezza su una grande scacchiera, ambientata in uno spazio architettonico moderno, mentre racconta quanto sia cruciale pianificare ogni mossa per garantire una corretta protezione alla famiglia e realizzare i propri sogni di vita. Utilizzando la metafora degli scacchi, Doris sottolinea l'importanza del ruolo del Family Banker, l'alfiere sulla scacchiera della vita, che grazie al metodo Life Planning è in grado di individuare anticipatamente i bisogni e le risorse necessarie per realizzare obiettivi futuri.

“Oggi la consulenza fa un passo avanti nella complessa scacchiera della vita, ogni individuo si trova a muovere i propri passi con l’obiettivo di proteggere ciò che ha di più caro, pianificare il futuro dei propri figli e realizzare i sogni che custodisce nel cuore. Proprio come in una partita di scacchi, dove ogni mossa deve essere ponderata, nella gestione del risparmio è fondamentale non solo prevedere le mosse future ma anche anticipare le sfide e le opportunità che si presenteranno lungo il percorso. Qui entra in gioco il ruolo cruciale del Family Banker, il nostro alfiere sulla scacchiera della vita, che con il supporto di Life Planning guida i clienti attraverso le complessità del mondo finanziario", ha affermato Gianni Rovelli direttore comunicazione, marketing banca e canali digitali di Banca Mediolanum.

Il flight televisivo, che partirà il 12 maggio per quattro settimane, vedrà la messa in onda di spot da 40'', 30'' e 15'' sulle principali reti televisive nazionali, tra cui Mediaset, Rai, Sky, canali Discovery, La7, ClassCNBC. Inoltre, uno spot da 30'' sarà trasmesso sulle principali emittenti radiofoniche nazionali per due settimane a partire dal 13 maggio. La campagna pubblicitaria si estenderà anche alla stampa quotidiana nazionale e online, con annunci pubblicitari su dieci testate giornalistiche e azioni di advertising su portali e piattaforme online ad alta visibilità, nonché sui principali social network. Per aumentare ulteriormente la capillarità della comunicazione, è prevista una campagna di affissioni a supporto degli uffici dei consulenti finanziari presenti sul territorio.

Con Life Planning, Banca Mediolanum si propone di offrire un servizio di consulenza finanziaria avanzato, guidato dalla professionalità dei Family Banker e supportato da strumenti digitali all'avanguardia, per accompagnare i clienti attraverso le sfide e le opportunità del mondo finanziario, consentendo loro di realizzare i propri obiettivi e sogni di vita.