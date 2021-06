Meplaw negli States apre una sede a New York, prossimo obiettivo l'Oceania

Prosegue il processo d'internazionalizzazione di MepLaw che ufficializza la propria presenza in territorio americano con l’apertura a New York di Mep MMA Inc, incorporation 100% italiana controllata da MepLaw Ltd di proprietà dei due soci fondatori Fabio Maggesi e Lorenzo Macchi e amministrata da Cristiano Mariani, accountant inglese.

L’internazionalizzazione della Law Firm italiana prosegue dopo l’apertura delle due sedi estere di Londra e Izmir (Turchia) e i numerosi italian desk in decine di città del mondo. Tre sono invece gli uffici attivi sul territorio nazionale, tra Roma e Milano.

Obiettivo della società americana sarà quello di proseguire nella mission di aiutare le numerose aziende italiane ad internazionalizzare il proprio business, aprendo realtà imprenditoriali autonome o branch in territorio americano e fornendo loro assistenza fiscale, consulenziale e tributaria a 360°.

Per Fabio Maggesi non si tratta della prima esperienza in territorio americano.

Il founding partner di MepLaw opera già come Of Counsel da diversi anni per una Law Firm italiana con approccio internazionale sita in Miami, coadiuvando inoltre, da tempo, le numerose imprese europee e del Medio Oriente assistite dallo studio, a costituire realtà societarie in Usa.

Partner della Mep MMA Inc. insieme a Maggesi (nella foto), Gian Paolo Crocenzi, cpa residente negli Stati Uniti da circa 40 anni. Abruzzese di origine, commercialista da oltre 20 anni in Usa e registrato presso l’Irs, si occupa da sempre di fiscalità per privati ed aziende, e grazie alla piena padronanza della lingua italiana, è un noto punto di riferimento per i numerosi italiani stabilitisi nella Grande Mela e nello stato di New York.

Grazie alla decennale esperienza consulenziale in primarie Tax Firm come associato, è il punto di riferimento di MepLaw per tutte le operazioni Societarie locali che la Firm intenderà pianificare per i propri assistiti europei ed Italiani.

I progetti di internazionalizzazione diMepLawproseguiranno con l’apertura, a fine 2021, di una sede fisica dello studio anche in territorio australiano,perdiventare il riferimento di un numero sempre più crescente di connazionali chehanno deciso di trasferire lì i propri interessi.