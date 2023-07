Mercato illecito delle sigarette: Scordamaglia racconta il modello italiano

Mercato illecito delle sigarette: Luigi Scordamaglia (Filiera Italia) sulla situazione in Italia: "Siamo riusciti a invertire la rotta sull'illecito nel nostro Paese, ma occorre non abbassare la guardia"

Philip Morris International ha lanciato l'allarme sui crescenti tassi di consumo illecito di sigarette nell’Unione Europea: grazie al rapporto annuale KPMG 2022, presentato qualche settimana fa, è stato infatti possibile delineare l’attuale fotografia della situazione europea, rivelando che solo nell'UE sono stati consumati 35,8 miliardi di sigarette illecite, causando ai governi una perdita stimata di 11,3 miliardi di euro di entrate fiscali, l'8,5% in più rispetto al 2021. La ricerca ha incluso, oltre i Paesi dell’Unione Europea, anche Regno Unito, Norvegia, Svizzera, Moldavia e Ucraina. I dati principali emersi sottolineano una situazione particolarmente difficile in Francia, che da sola comprende quasi la metà del consumo illecito, contrapponendosi invece all’Italia che si conferma “best practice”, con una quota di illecito sostanzialmente invariata al 2.3% del consumo nazionale.

A tal proposito, Luigi Scordamaglia, Managing Director Filiera Italia e direttore relazioni internazionali di Coldiretti, spiega nel dettaglio la situazione, evidenziando gli strumenti messi in campo per raggiungere questo risultato: “I dati dello studio KPMG ci mostrano buone notizie per il nostro Paese, che si rivela essere una best practice a livello europeo con una quota di illecito intorno al 2%, mentre in Europa si registra ancora una media dell’8%. Tuttavia il mio consiglio è di non dimenticarsi mai del passato: ci tengo a ricordare infatti che la situazione che viviamo oggi in Italia non è la stessa degli anni novanta, e se siamo riusciti a invertire la rotta è solo grazie a una serie di strategie messe in campo, all’eccellente lavoro svolto dalle forze dell’ordine sul territorio, alle sviluppo di nuove tecnologie all’evoluzione del quadro normativo e fiscale, tutto questo unito ad una maggiore consapevolezza sociale che comprare sigarette illecite è un modo per finanziare la criminalità organizzata. L’Italia ha vinto la battaglia contro l’illecito ma non deve mai abbassare la guardia”.

Di contro, Paesi come il Belgio, la Danimarca, la Francia e la Germania stanno assistendo a un aumento dei sequestri di sigarette e delle ispezioni che coinvolgono operazioni di produzione clandestina. “È evidente che nei Paesi che hanno raggiunto un equilibro tra azione politica e applicazione efficace della legge si registra un calo del consumo di sigarette illecite, in altri Paesi, invece, si assiste allo spostamento del mercato legale verso quello illecito. Se andiamo ad analizzare i dati, il problema delle sigarette illecite si concentra in quei Paesi dove non sono state adottate strategie innovative: le tradizionali politiche di controllo del tabacco, come politiche fiscali aggressive e un approccio basato solo sul proibizionismo, in paesi come la Francia e il Belgio, hanno favorito il mercato nero”, spiega ancora Scordamaglia.