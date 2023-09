Mexedia: nasce Mexedia ON, la Super App di Customer Experience

Mexedia, presentata a Milano la prima Super App di Customer Experience Mexedia ON

Mexedia, società benefit specializzata in servizi tecnologici avanzati, ha presentato all’Hotel The Square di Milano la prima Super App di Customer Experience, Business Automation e Business Intelligence dal nome Mexedia ON. All’evento hanno partecipato Simone Mariano, CEO di Baasbox e Direttore di Mexedia ON, Matteo Errera CTO di Mexedia ON ed Elio Catania Presidente CDA di Mexedia.

Mexedia ON si propone come una piattaforma innovativa con un ampio catalogo di soluzioni facilmente gestibili e fatte su misura, che permette alle aziende di migliore l'interazione con i propri clienti ottimizzando le operazioni aziendali. Uno degli elementi distintivi di Mexedia ON sarà, infatti, la possibilità di rendere la Customer Experience più immersiva e coinvolgente. I servizi disponibili sono svariati, da la Data Room alla Dashboard Omnicanale, che consente di connettersi ai clienti sul loro canale preferito, creando un flusso di comunicazione sempre coerente e in linea con le conversazioni avute in precedenza.

È possibile anche agevolare il lavoro dei propri collaboratori, automatizzando le attività di routine, grazie all'uso di Virtual Assistant e Chatbot. Uno degli obiettivi che Mexedia ON si pone è far sì che un solo soggetto possa produrre per cinque. Secondo Simone Mariano, Ceo di Baasbox e Direttore di Mexedia ON, per raggiungere questo scopo la strada da perseguire è quella dell'automazione e dell'intelligenza artificiale.

La Super-App consente alle aziende un accesso più semplice a modelli AI, sistemi IoT e canali non convenzionali, come la Realtà Aumentata e la Realtà Virtuale. Inoltre, grazie al marketplace Mexedia ON App Store, sarà possibile attivare Mini-App sia proprietarie, sia di terze parti, garantendo una maggiore possibilità di scelta.

“Con Mexedia ON stiamo portando la customer experience al livello successivo. Crediamo infatti che si debba ormai parlare di omniaccessibilità, più che di omnicanalità, in quanto è sempre più forte il bisogno di poter contare su un’esperienza coerente e continuativa, garantita da un’unica entità, indipendentemente dal touchpoint utilizzato. Per raggiungere questo obiettivo, un ruolo centrale è svolto dall’Intelligenza Artificiale che, dal punto di vista tecnico, rende possibili le implementazioni più innovative. Nel prossimo futuro, l’Intelligenza artificiale, insieme all’automazione robotica, diverrà un pilastro fondamentale della società. In anticipo rispetto a questo trend, abbiamo avviato anche LAB AI, un laboratorio dedicato allo sviluppo di modelli di Intelligenza Artificiale, aperto anche a sviluppatori e tecnici esterni, che tramite Mexedia ON mettono a disposizione modelli sempre nuovi e pionieristici”, ha dichiarato Mariano.

L'intervista di affaritaliani.it a Simone Mariano, CEO di Baasbox e Direttore di Mexedia ON

A margine dell'evento, Simone Mariano ha raccontato così, ai microfoni di affaritaliani.it, la Super-App Mexedia ON: "Mexedia sta portando avanti da tempo il processo per diventare tech company: Mexedia ON è il salto di livello. Il suo compito è quello di abilitare le aziende ad avere accesso alle più potenti innovazioni, come AI o IoT: parliamo dei microservizi più evoluti".

"Il tema della sostenibilità è complesso. Quando parliamo di Intelligenza Artificiale, stiamo parlando di un mondo estremamente energivoro: l'AI produce CO2. Più è potente e riesce a dare risposte diversificate, più sta consumando, quindi creando e immettendo CO2 nel mondo. Noi crediamo fermamente che si possa creare un sistema basato su AI più piccole e specializzate, costruite in modo tale da riuscire a essere più efficenti e allo stesso tempo ridurre le emissioni"; ha poi aggiunto Mariano a proposito del tema della sostenibilità ambientale, caro all'azienda.

Tra gli argomenti toccati, vi è quello dell'omnicanalità. Il CEO ha sottolineato come ogni azienda sia già chiamata a rispondere al tema: Mexedia ON porta l'omnicanalità a un livello successivo grazie all'utilizzo delle Mini-App.

Mariano ha poi concluso raccontando a chi si rivolge Mexedia ON: "Il target si divide in tre fasce: la prima è quella delle corporate, che hanno bisogno di attivare innovazione, di sistemi semplici che siano già facilmente integrabili all'interno della loro struttura. Il secondo target è rappresentato dalle PMI. Mexedia ON permette di realizzare prodotti verticali che risolvano bisogni molto più specifici. In ultima battuta, vi sono le startup, che riscontrano molte difficoltà nel portare avanti innovazione. Fornire gratuitamente Mexedia ON a queste realtà significa renderle competitive a livello internazionale".