Migliori in Italia: Generali al primo posto per il servizio clienti

Risultati indagine "Migliori in Italia": Generali prima nella categoria “Rete agenti assicurativi” per il servizio offerto ai clienti

Secondo l'indagine “Migliori in Italia – Campioni del servizio 2023”, condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), Generali è al primo posto nella categoria “Rete agenti assicurativi” per la qualità del servizio offerto al cliente. La Compagnia si aggiudica il punteggio più alto di tutto il mercato assicurativo, dimostrando l’efficienza assistenziale del proprio network distributivo. Lo studio, giunto quest'anno alla sua nona edizione, ha raccolto 312.956 giudizi di consumatori italiani sul servizio ricevuto da 1.929 aziende in 190 diversi settori dell’economia.

Oltre al sigillo di qualità per la propria Rete, Generali ha ottenuto altri 3 sigilli di qualità, classificandosi al primo posto per la polizza casa base, la polizza malattia e la polizza Rc Capofamiglia. Inoltre, la Compagnia ha ottenuto il sigillo “Top servizio” per assicurazione commercio, assicurazione condominio, autosufficienza (Long Term Care), polizza animali domestici, polizza barca e natanti, polizza casa multirischio, polizza incendio mutui, polizza infortuni, polizza Rc Moto, polizza Rc Professionisti, polizza vita e tutela legale professionisti.

Importanti riconoscimenti sono arrivati anche le altre società di Generali in Italia: Cattolica Assicurazioni ha ottenuto il sigillo “Top servizio” per la polizza casa multirischio, la tutela legale imprese e la tutela legale professionisti; Alleanza Assicurazioni ha raggiunto il medesimo risultato con l’autosufficienza (Long Term Care), la polizza infortuni e la polizza vita; Genertel ha ottenuto il sigillo “Top servizio” tramite la polizza barca e natanti e la polizza Rc Moto; Das ha ricevuto il sigillo “Top servizio” per la tutela legale professionisti.