Milano Design Week 2021, Cimbali entra nel trend dell’home bar con Faemina

Milano Design Week 2021, l’architetto e designer Colombo: “la nostra casa è lo spazio in cui dobbiamo convivere e vivere e non solo di fruizione veloce”

In occasione della Milan Design Week 2021 con affaritaliani.it siamo andati a trovare il Flagship Store Faema brand del Gruppo Cimbali, che, per l’occasione ha presentato nello store Faemina, una nuova macchina di design per il caffè espresso . Il Gruppo, con il suo brand Faema, fa così il suo ingresso nel segmento Home e nel mercato B2C facendosi vero interprete del trend dell’home bar e dello Small Business come conferma ai nostri microfoni Maria Vittoria Rinaldi, brand manager e responsabile progetto Faemina: “Adottare un modello B2C era nel piano strategico, la pandemia non ha fatto altro che accelerare questo processo, Faemina è un prodotto domestico che risponde anche al segmento di mercato dello small business. Non ci fermiamo qui il trend dell’home bar è attivo e noi vogliamo essere tra i protagonisti”.

Il Gruppo Cimbali entra così nel settore dell’home premium e dello small business con Faemina, firmata da ItalDesign, una macchina da caffè che unisce innovazione e design offrendo un caffè di qualità sia agli esperti che a coloro che aspirano ad una emotional coffee experience completa.

Nel flagship di Tortona abbiamo incontrato anche l’architetto e designer Carlo Colombo, ospite del Gruppo Cimbali, con il quale non abbiamo perso l’occasione per parlare della sua esperienza al Salone del mobile, e di come le abitudini delle persone fossero cambiate con il Covid, dando un senso di appartenenza ulteriore alle mura domestiche, mettendo al centro delle nostre vite sempre di più la casa, come dice Colombo: “la nostra casa è lo spazio in cui dobbiamo convivere e vivere e non solo di fruizione veloce”. Il mondo del design sta vivendo un’evoluzione e un periodo di cambiamento dovuto anche alla pandemia e di conseguenza anche il Salone del Mobile, evento di spicco della città meneghina così come ricorda Colombo: “Il salone del mobile negli ultimi anni ha avuto un cambiamento sostanziale dettato dall’alta qualità degli espositori che hanno valorizzato sia i prodotti che il modo di esporre”. Anche nel futuro l’architeto vede un’evoluzione con un attenzione sempre maggiore all’ecosostenibilità e alle nuove generazioni: “Nel futuro vedo molto la tecnologia e l’ecosostenibilità, elementi che ci porteranno dei cambiamenti anche per i designer in fase di progettazione. Il mondo sta cambiando e bisogna avere rispetto anche per le future generazioni”.

Faemina si inserisce in questo contesto, un mondo che sta cambiato dove l’individuo ha valorizzato sempre più la casa e dove il modello B2C ha avuto un’accelerazione con la pandemia.

“Siamo orgogliosi di presentare la nuova Faemina durante la manifestazione dedicata al design per eccellenza, la Milan Design Week. Entrare in un nuovo settore, quello home premium e small business, rappresenta per noi un passo davvero importante per l’evoluzione della nostra azienda che guarda sempre verso il futuro. - dichiara Enrico Bracesco, Direttore Generale di Gruppo Cimbali – Nonostante il periodo che abbiamo vissuto tutti, Gruppo Cimbali ha continuato a lavorare con passione e determinazione, monitorando i nuovi trend e le esigenze di mercato: partendo dall’innovazione e dalle performance delle nostre macchine professionali, abbiamo voluto realizzare un prodotto dedicato a chi desidera qualcosa di straordinario e vuole vivere una coffee experience superiore in termini di qualità e tipologie di bevande dall’espresso italiano al brewed coffee.”

Maria Vittoria Rinaldi, brand manager e responsabile progetto Faemina, Gruppo Cimbali ha parlato così ai microfoni di affaritaliani.it: "Abbiamo scelto la design week perché Faemina ancor prima di essere disegnata doveva essere un prodotto di design, ricercato, elegante dalle linee minimal. Adottare un modello B2C era nel piano strategico, la pandemia non ha fatto altro che accelerare questo processo. Il motivo principale è che crediamo nella forza dei nostri brand idonei anche ad entrare nel segmento consumer. Il nuovo prodotto si distingue in tre grandi valori: il design, la qualità e l’affidabilità. È un prodotto worldwide che risponde a più bisogni. Faemina è un prodotto domestico che risponde anche al segmento di mercato dello small business. Abbiamo il supporto di un app che risponde da remoto e di Alexa che ci consente di interagire con la macchina, tutto questo è sicuramente a completamento di un’innovazione di prodotto che vogliamo offrire al mercato. Non ci fermiamo qui il trend dell’home bar è attivo e noi vogliamo essere tra i protagonisti."

Carlo Colombo, architetto e designer, ha spiegato i nuovi trend del design, il cambiamento delle abitudini delle persone e la trasformazione negli anni del Salone del Mobile di Milano ai microfoni di affaritaliani.it: "Il salone del mobile negli ultimi anni ha avuto un cambiamento sostanziale dettato dall’alta qualità degli espositori che hanno valorizzato sia i prodotti che il modo di esporre. L’influenza di fashion brand e dell’automotive con materiali innovativi e lussuosi hanno permesso di innalzare il grado di ricerca e la qualità degli allestimenti fieristici e dei prodotti. In questi ultimi periodi ci siamo affezionati e non a determinati oggetti tanto che il settore dell’arredamento ha subito un forte incremento di fatturato (circa il 30/35%), viviamo un momento euforico dal punto di vista del business forniture e nello stesso tempo una situazione di cambiamenti comportamentali nella casa perché la nostra casa è lo spazio in cui dobbiamo convivere e vivere e non solo di fruizione veloce. Nel futuro vedo molto la tecnologia e l’ecosostenibilità, elementi che ci porteranno dei cambiamenti anche per i designer in fase di progettazione. Il mondo sta cambiando e bisogna avere rispetto anche per le future generazioni." Colombo conclude con una riflessione su l'edizione in chiusura della Milano Design Week 2021: "Siamo al termine del salone del mobile che è stato un salone a metà, non abbiamo avuto i clienti e gli amici dal mondo asiatico e americano, abbiamo avuto tanti clienti dalle persone che sono arrivate dall’Europa che hanno portato una ventata di speranza per il prossimo anno, quando il salone del mobile ritornerà ad essere quello che è sempre stato."