Miller Capital, avviata la nuova società di mediazione creditizia di Miller Group

Miller Capital, istituita la nuova società di mediazione creditizia di Miller Group a supporto delle imprese: accesso a risorse finanziarie ed espansione internazionale

Miller Group amplia il proprio raggio d'azione con il lancio di Miller Capital, una nuova società di mediazione creditizia pensata per supportare le imprese nell’accesso a risorse finanziarie strategiche. L’obiettivo è favorire la crescita, la patrimonializzazione e l’espansione sui mercati internazionali, consolidando il ruolo di Miller Group come realtà all’avanguardia nella consulenza strategica e finanziaria.

Fondata dall’imprenditore Paul Renda, ex presidente dei Giovani Imprenditori di Assolombarda (Confindustria), Miller Group prosegue il suo percorso di evoluzione con un modello sempre più orientato ai dati e alla consulenza strategica. Con oltre duemila aziende clienti, il gruppo punta a offrire soluzioni finanziarie mirate per il consolidamento e lo sviluppo competitivo delle imprese italiane.

A rafforzare il progetto di Miller Capital, l’ingresso di Valeria Fazio, senior partner con una consolidata esperienza in banking e corporate finance. Il suo contributo sarà essenziale per sviluppare progetti di filiera, con particolare attenzione al Made in Italy e alla crescita internazionale delle aziende italiane.

"Con l’attività finanziaria che stiamo sviluppando sul Middle East”, spiega Valeria Maria Fazio, “vogliamo creare le condizioni per supportare le aziende italiane non solo nell’accesso al credito, ma anche dal punto di vista equity, permettendo loro di accelerare la struttura e la competitività sui mercati internazionali. L’obiettivo è quello di costruire un ecosistema solido in cui il sistema Italia possa crescere in modo sostenibile e strutturato, rafforzando le proprie imprese e rendendole più attrattive per investitori internazionali”.

"L’avvio di Miller Capital”, dichiara Paul Renda, CEO del Gruppo, “rappresenta un passo chiave nell’attuazione del nostro piano industriale. Con questa nuova divisione, consolidiamo la posizione di hub per la crescita e lo sviluppo delle PMI, fornendo un servizio integrato che aiuta le imprese a rafforzarsi patrimonialmente e ad affrontare le transizioni tecnologiche, ambientali e normative con maggiore solidità e competitività.

L’obiettivo che ci siamo dati è di arrivare entro la fine del 2026 al traguardo di 100 progetti finanziati, offrendo alle imprese il supporto necessario per affrontare le sfide di mercato con strumenti innovativi e in grado di accelerare i tempi di finanziamento”.

Miller Capital non si limiterà a facilitare l’accesso al credito, ma si concentrerà anche sulla creazione di strumenti finanziari innovativi, tra cui soluzioni di patrimonializzazione e capitali equity, fondamentali per il rafforzamento delle imprese italiane nel lungo periodo.

Un focus particolare sarà dedicato agli investimenti ESG. Miller Capital aiuterà le imprese a finanziare progetti sostenibili, promuovendo la transizione ecologica e l’adozione di modelli produttivi a basso impatto ambientale. La società offrirà supporto nell’implementazione di tecnologie green e nell’adeguamento ai nuovi standard normativi europei, garantendo l’accesso a strumenti finanziari specifici per queste iniziative.

L’uso strutturato dei dati rappresenta un pilastro strategico per Miller Group, che lavora per anticipare le esigenze delle imprese, individuando bisogni latenti e offrendo soluzioni personalizzate. L’integrazione di intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati consente di migliorare l’efficienza operativa e la competitività delle aziende clienti.

Miller Capital dedicherà particolare attenzione allo sviluppo di progetti di filiera e reti di impresa, promuovendo modelli produttivi più solidi e interconnessi. Sarà un facilitatore per l’accesso a strumenti finanziari innovativi, aiutando le imprese nei processi di aggregazione, crescita dimensionale, internazionalizzazione e sostenibilità.

Con questa nuova iniziativa, Miller Group si conferma come partner strategico per le imprese, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato con una visione più strutturata, innovativa e orientata al futuro.