MIND Innovation Week: il futuro della città digitale e sostenibile

MIND Innovation Week, città del futuro: la relazione tra rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, competitività e trasformazione digitale

Il futuro della città digitale al centro delle riflessioni introdotte in occasione della seconda giornata della MIND Innovation Week, che inaugura così la sua prima edizione, focalizzata sul tema dell'innovazione. Un'intera settimana arricchita da oltre 100 eventi e suddivisa in aree tematiche: dalle città sostenibili, al futuro della Salute, al Sistema Italia. A ospitare gli incontri, previsti dall'8 al 13 maggio, l'innovativo Mind Innovation District, in zona Milano Rho Fiera, ad un anno dalla sua inaugurazione.

Protagonista della seconda giornata della MIND Innovation Week, una tavola rotonda interamente dedicata alla visione sulle città del futuro, che si muovono tra sostenibilità e digitalizzazione, riflettendo sulla relazione tra rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, competitività e trasformazione digitale. Organizzata da Lendlease in collaborazione con Ambrosetti, l'occasione ha visto avvicendarsi due diverse tavole di discussione, incentrate su due macrotemi discussi dai diversi ospiti e moderati dal condirettore di affaritaliani.it, Marco Scotti.

A predere parte alla tavola rotonda Simone Santi, Development Director e MIND/Head of Offices Italy, Lendlease, Rossella Loi, Responsabile Commerciale Servizio Idrico, MM S.p.A., Mario Turrisi, Head of Planning di Unareti, Lorenzo De Michieli, Director of the Rehab Technologies Lab e Director of Technology Transfer, IIT. Gli esperti si sono confrontati sui diversi aspetti delle infrastrutture, chiamate a misurarsi con le esigenze di digitalizzazione, efficienza e sostenibilità richiesta dalla smart city, ma anche e soprattutto dal Paese intero, da nord a sud, che ancora soffre di un importante divario in tema di efficienza infrastrutturale.

Antonio Bosio, Head of Product & Solutions di Samsung, Lorenzo Wittum, Presidente e Amministratore delegato di AstraZeneca Italia, Paolo Zaccardi, Co-founder & CEO di Fabrick Vincenzo Russi, CEO di e-Novia e Omar Imberti, Head of Sales di ABB e-Mobility hanno discusso, nella seconda tavola rotonda, del ruolo e delle potenzialità della tecnologia, dei suoi forti sviluppi attesi e necessari e di come questa possa ricoprire il ruolo di abilitatore della città connessa e sostenibile.

Il commento ad affaritalini.it di Simone Santi, Development Director e MIND/Head of Offices Italy, Lendlease

Abbiamo parlato con Simone Santi, Development Director e MIND/Head of Offices Italy di Lendlease, che ha voluto illustare gli obiettivi della giornata, incentrata sul dialogo intorno alla città del futuro, alla sostenibilità e digitalizzazione e alle opportunità che si hanno di far aderire le iniziative e i progetti legati a queste tematiche sul territorio. Sono proprio sostenibilità e digitalizzazione i due temi che, in particolare, emergono con più forza all'interno della rigenerazione urbana, ma è molto complesso farli atterrare sul territorio, spiega Simone Santi. A questo proposito, MIND intende porsi come iniziativa di riferimento per lo sviluppo dell'innovazione all'interno delle scienze della vita, ma anche e soprattutto di distretto sostenibile da un punto di vista economico, sociale e ambientale.

"Attraverso una serie di protagonisti che popolano MIND", aggiunge Santi, "oggi andremo a sviscerare più nel dettaglio quello cosa significa da un punto di vista tecnico, sociale ed economico, sviluppare la città del futuro in chiave di sostenibilità e digitalizzazione".

Sulla capacità dell'Italia di cogliere le opportunità, specie nei settori di digitalizzazione e sviluppo, commenta: "In Italia, rispetto ad altre geografie, soprattutto asiatiche ed anglosassoni, siamo probabilmente un po' più indietro. Abbiamo però l'opportunità unica di avere a disposizione circa 200 miliardi di fondi dal PNRR da stanziare a favore della digitalizzazione, delle infrastrutture e della sostenibilità. Quindi progetti come MIND" conclude Santi, "sono occasioni uniche per imparare da chi ci ha preceduto e per utilizzare questi fondi nella maniera migliore possibile".

Le parole di Antonio Bosio, Head of Product & Solutions di Samsung ad affaritaliani.it

Presente alla MIND Innovation Week anche Antonio Bosio, Head of Product & Solutions di Samsung, che ci spiega come, per arrivare alla definizione di una vera e propria “città del futuro”, occorra partire dagli strumenti attualmente disponibili e dalla loro implementazione: “quando parliamo di città del futuro non possiamo non pensare alla casa connessa, quindi al connected living. Da parte dei consumatori cresce sempre di più la consapevolezza che al giorno d’oggi, avere degli elettrodomestici connessi permette di sviluppare nuovi scenari e raggiungere l’obiettivo di una qualità della vita migliore”.

I dispositivi che vengono utilizzati quotidianamente dalla stragrande maggioranza della popolazione, partendo dallo smartphone fino ad arrivare ai moderni smartwatch, possono trasformarsi in una risorsa preziosa per sostenere chi è più fragile e chi ha bisogno di supporto. “I sensori di cui questi strumenti sono dotati possono restituire un quantitativo importante di informazioni, in grado di migliorare e proteggere la vita delle persone”, ha dichiarato Bosio. “Da un lato, aiutano chi è in difficoltà ad avere più cura della propria vita e dall’altro lato, i caregiver possono comprendere meglio qual è il comportamento di quella persona e qual è il livello di assistenza di cui ha bisogno”.