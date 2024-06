Mindwork diventa Società Benefit

Mindwork si trasforma in Società Benefit, rafforzando il proprio impegno per rimuovere lo stigma sulla salute mentale

Mindwork, la prima società italiana specializzata nella consulenza psicologica online in ambito aziendale, annuncia la sua trasformazione in Società Benefit, un passo significativo che rafforza il suo costante impegno nel perseguire obiettivi sociali oltre a quelli puramente economici. Le Società Benefit rappresentano un'evoluzione nella definizione degli scopi aziendali, incorporando nell'oggetto sociale non solo la ricerca del profitto, ma anche l'obiettivo di generare un impatto positivo sulla società, sulle comunità e sulle persone. Questa trasformazione implica dunque un impegno concreto per bilanciare gli interessi economici con quelli condivisi di tutti gli stakeholder coinvolti.

Il passaggio a Società Benefit rappresenta una naturale evoluzione della lunga storia di impegno di Mindwork verso la responsabilità sociale d'impresa, radicata nel desiderio di migliorare il benessere psicologico delle persone e di creare ambienti che favoriscano l'espressione piena delle loro potenzialità, sia all'interno dei contesti organizzativi sia nei più ampi contesti sociali.

Mindwork si impegna quotidianamente per potenziare la consapevolezza sul benessere psicologico di chi lavora, attraverso programmi mirati e collaborazioni con aziende e organizzazioni non profit, con l’obiettivo ultimo di promuovere la crescita professionale e sostenere una cultura aziendale inclusiva. Con oltre 120 clienti e più di 250 mila persone raggiunte in Italia e all’estero, attraverso le aziende alle quali fornisce un servizio di supporto psicologico online e in presenza, Mindwork ha più che raddoppiato il fatturato nell’ultimo anno, dimostrando una crescita costante e un solido posizionamento sul mercato.

Scelta da realtà come Generali, Pirelli, Amadori e Gruppo Cassa Centrale, Mindwork si dimostra un partner strategico non solo in ottica di well-being, ma anche di sostenibilità, promuovendo ambienti di lavoro sani e potenziando il benessere psicologico individuale e sociale a tutto tondo. In occasione dell’ultima edizione di Head On, evento annuale di Mindwork volto a condividere buone prassi in relazione al benessere psicologico, l’azienda ha istituito il Mental Well-being Council. Questo board di aziende impegnate nel favorire la salute psicologica ha portato alla redazione di “Be Mindful: il Manifesto per il benessere psicologico in azienda”, con l'idea che le imprese possano essere un punto di riferimento per promuovere il benessere psicologico della società tutta.

Queste azioni si inseriscono nell’impegno di Mindwork verso la promozione e lo sviluppo di idee, progetti, attività formative e divulgative volte ad affermare una maggiore consapevolezza rispetto all’importanza del benessere psicofisico e a superare lo stigma legato alla salute mentale. Con l’obiettivo di sensibilizzare le persone rispetto all’importanza della prevenzione, facilitando e migliorando le possibilità di accesso ai servizi di terapia e promuovendo progetti e attività che consentano al maggior numero possibile di persone di accedere a cure di qualità.

"Il passaggio a Società Benefit riflette il nostro impegno nel bilanciare gli interessi economici con quelli sociali e siamo orgogliosi di proseguire nella nostra missione di migliorare il benessere delle persone, per creare ambienti lavorativi che valorizzino il potenziale di ognuno e rendere la società sempre più sensibile ed informata rispetto all’importanza della salute mentale e del benessere psicologico", ha dichiarato Mario Alessandra, Fondatore e Amministratore Delegato di Mindwork.