Mionetto: nel 2023 fatturato record a 153,4 milioni di euro

Mionetto, raggiunto un nuovo primato: nel 2023 il fatturato è pari a 153,4 milioni di euro

Nel 2023 Mionetto ha raggiunto un nuovo primato: il fatturato record ha toccato i 153,4 milioni di euro, registrando un aumento dei ricavi del 10% rispetto all'anno precedente. Il risultato è stato accompagnato da un incremento delle vendite globali, con un totale di 42,7 milioni di bottiglie. Numeri che testimoniano il grande impegno per l’affermazione del brand in Italia (+5%) e sul fronte export, che segna un + 11,45% e che rappresenta il 78% del fatturato, sia nei mercati consolidati quali USA, Germania, UK e Polonia sia in paesi emergenti quali Francia, Svezia, Repubblica Ceca, Romania e Lituania. Il merito di questo risultato è anche dell’internazionalità e della forza commerciale e distributiva del Gruppo Henkell-Freixenet, di cui Mionetto fa parte. Fiore all’occhiello di questa performance, la Prestige Collection con la sua referenza più iconica: il Prosecco DOC Treviso Brut.

La conferma come “Best-selling international Prosecco brand 2022” da parte di IWSR, il più autorevole ente di ricerca nel mondo alcolico, consolida inolte la posizione di leadership di Mionetto nella categoria. Ruolo avvalorato anche dai premi e riconoscimenti conseguiti nei più prestigiosi concorsi internazionali (come il Berliner Wine Trophy e il Mundus Vini) e dall’inserimento nella lista dei 100 migliori vini di Wine Spectator, con il più alto punteggio nella storia per il Prosecco ottenuta dal Mionetto Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Luxury Collection.

"Siamo estremamente orgogliosi dei traguardi raggiunti nel corso del 2023, che testimoniano la qualità della nostra produzione vinicola e la forza internazionale di un brand sempre più impegnato nel confermare il proprio ruolo di leader globale nella categoria Prosecco, aperto anche a cogliere e sviluppare le nuove tendenze nel complesso mondo delle bollicine", commenta Paolo Bogoni, Chief Marketing Officer e Management Board Executive Mionetto.

La storica cantina di Valdobbiadene guarda fiduciosa al prossimo futuro e parteciperà alla 56ª edizione di Vinitaly a Verona, la più prestigiosa fiera internazionale del vino e dei distillati, dal 14 al 17 aprile 2024, presentando, accanto ai vini più prestigiosi e premiati dai più importanti concorsi enologici internazionali del settore, Mionetto Aperitivo e la novità Mionetto Aperitivo 0% Alcohol-free, in linea con le più recenti tendenze del settore beverage, sempre più vicine a un consumatore eterogeneo che ricerca un’esperienza in grado di coniugare gusto e leggerezza.