Mundys e Barkee Bay: una collaborazione musicale per promuovere la mobilità sostenibile

Mundys e Barkee Bay insieme per promuove la mobilità sostenibile e il viaggio green, coinvolgendo i viaggiatori con un flash mob a Fiumicino

Barkee Bay è una band emergente della scena musicale bresciana, composta da Giulio Barkee (autore e chitarrista), Davide Tarragoni detto “Tarra” (produttore) e Gabriele Consiglio detto “Gab” (chitarrista e produttore). Uniti da una lunga amicizia e collaborazione, i membri della band hanno creato un sound unico che spazia tra hip hop, indie rock, synth pop, punk e la canzone italiana d’autore. I loro testi moderni e immediati riflettono i valori della nuova generazione: la voglia di divertirsi, la consapevolezza di vivere ogni viaggio fino in fondo e la sostenibilità ambientale.

Quest'anno, Barkee Bay ha collaborato con Mundys per creare la colonna sonora dell'estate, dedicata alle persone in movimento attraverso le infrastrutture sostenibili del gruppo. Giulio, il frontman della band, ha già sostenuto temi ambientali attraverso la musica, partecipando a manifestazioni come "Fridays for Future" a Brescia. In occasione dell'uscita dei due EP "Shoefiti" e "Shoefiti 2", Barkee Bay ha registrato live session acustiche durante un viaggio in van tra i boschi e i laghi della Svizzera. Durante questo itinerario, hanno osservato la drammatica situazione ambientale del lago di Livigno prosciugato e deciso di realizzare un reportage fotografico sull'emergenza climatica, per sensibilizzare il loro pubblico giovane sulla necessità di azioni concrete per preservare il territorio.

La crescita della band è coronata dalla recente collaborazione con Mundys, che ha portato alla pubblicazione del brano "Connessioni", uscito sulle piattaforme di streaming il 12 luglio. Questo brano è stato anche il fulcro di uno speciale flash mob all'aeroporto di Roma "Leonardo da Vinci", organizzato da Mundys per sensibilizzare i viaggiatori sull'importanza della mobilità sostenibile.

Barkee Bay è nata dalla voglia di creare un suono e un’estetica unici in Italia, combinando influenze diverse come hip hop, post-punk, elettronica e surf-rock. La band si ispira a gruppi degli anni '90 e 2000 come Strokes, Smashing Pumpkins e Nirvana, creando un cross-over tra vari generi musicali. La band è molto impegnata nella sensibilizzazione sul cambiamento climatico, usando la loro musica per connettere il pubblico con la natura e stimolare azioni concrete per la sua protezione. La collaborazione con Mundys è nata in modo spontaneo grazie a valori condivisi, in particolare l'attenzione all'ambiente e al viaggio sostenibile.

Suonare dal vivo è sempre un momento emozionante per Barkee Bay, che sente una forte connessione con il pubblico durante le performance. Attualmente, la band sta lavorando al loro primo disco, che rappresenterà un passaggio fondamentale nella loro carriera. L'uscita del nuovo album è prevista entro la fine dell'estate, con l'intenzione di portarlo nelle performance live in tutta Italia.

Il nuovo singolo "Connessioni" è stato al centro di un flash mob organizzato da Mundys all'aeroporto di Roma "Leonardo da Vinci". L'evento ha coinvolto viaggiatori e ballerini dell'Accademia Artisti di Roma, creando un momento artistico che ha sottolineato l'importanza della mobilità sostenibile. Questo evento ha messo in luce la strategia di Mundys di connettere persone e infrastrutture in modo sostenibile e integrato.

Nel periodo delle partenze estive, l'aeroporto di Fiumicino ha registrato una media giornaliera di oltre 160 mila passeggeri, con un picco di 176 mila il 14 luglio. Le principali mete estive includono Spagna e Grecia, con nuovi collegamenti verso Izmir, Norimberga, Hannover e Brest. New York rimane la top destination intercontinentale, mentre ITA Airways ha introdotto nuovi voli per Riyadh, Accra e Dakar.