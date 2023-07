Nexi: doppia promozione da Fitch e S&P, rating sale a BB+

Nexi: Fitch Ratings ha aggiornato il Long-TermIssuer Default Rating della società a BB+ (da BB) e le Senior Unsecured Notes a BB+

Una doppia promozione in arrivo per Nexi da parte di Fitch Ratings che, oltre ad aver aggiornato il Long-TermIssuer Default Rating della società a BB+ (da BB), ha inoltre aumentato il rating delle Senior Unsecured Notes emesse da Nexi e Nassa Topco As a BB+ (sempre da BB). L'upgrade "riflette le migliorate prospettive di riduzione della leva finanziaria di Nexi, con una leva lorda dell'Ebitda definita da Fitch a 3,9x entro la fine del 2023" e questo risultato "sarà determinato da una combinazione di crescita organica e di M&A, aiutata da una struttura dei costi stabile e dalla realizzazione di iniziative di integrazione e riduzione dei costi". (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

Decisione simile da parte di S&P che alza il rating a BB+ (da BB) su Nexi grazie ai "progressi dell'integrazione" di Nets e Sia. I risultati del 2022 hanno "dimostrato il conseguimento delle sinergie iniziali che erano state prefissate" in seguito alla doppia operazione di M&A e l'integrazione con Nets e Sia "sta procedendo in linea con i piani di Nexi e i rischi di esecuzione sono sostanzialmente diminuiti". In questo caso, l'outlook positivo "riflette la probabilità di innalzare i rating se la leva finanziaria del gruppo dovesse migliorare ulteriormente".