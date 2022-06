Nexi e Intesa Sanpaolo, accordo su attività di merchant acquiring

Nexi, con l'accordo PBZ Bank e PBZ Card si apre al business croato del merchant acquiring

Nets CEE, società di diritto croato appartenente al Gruppo Nexi e controllata di Concardis Holding GmbH, ha raggiunto un accordo con PBZ Bank e PBZ Card, società di diritto croato indirettamente controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A. , tramite PBZ Bank, per l’acquisizione delle attività di merchant acquiring di PBZ Card nel mercato croato. L’accordo prevede anche una partnership commerciale di lunga durata tra Nets CEE, PBZ Card e PBZ Bank nell’ambito dell’attività di marketing e distribuzione di prodotti Nexi nel mercato croato. L’operazione è in linea con la più ampia partnership industriale pluriennale tra il Gruppo Nexi e il Gruppo Intesa Sanpaolo nel business italiano del merchant acquiring, avviata nel giugno 2020.

Il ramo d’azienda merchant acquiring di PBZ Card è leader nel mercato croato con circa 13 mila esercenti che, nei 12 mesi da marzo 2021 a marzo 2022, hanno generato un volume di transazioni complessivo di circa 5 miliardi di euro. Grazie a tale operazione, Nexi rafforza la sua relazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo, partner storico, e consolida il suo posizionamento di PayTech leader in Europa nel mondo dei servizi per gli esercenti attraverso un incremento della scala operativa delle attività di merchant acquiring.

Il termine dell’operazione è previsto entro la fine del 2022, subordinato a condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni e per il mercato di riferimento. Nexi è stata assistita da KPMG Corporate Finance in qualità di financial advisor, da Legance - Avvocati Associati e Schoenherr per gli aspetti legali, da KPMG Transaction Services per le attività di due diligence finanziaria e fiscale.