Nexi e illimity: al via partnership a supporto delle PMI italiane

Nexi e illimity, siglato accordo per integrare le soluzioni di incasso della PayTech su b-ilty, primo Business Store Digitale che offre servizi finanziari per le piccole e medie imprese

Nexi e illimity Bank, hanno siglato un nuovo accordo a supporto delle PMI italiane, attraverso l'integrazione di b-ilty, l’offerta digitale di servizi bancari e di credito targato illimity e dedicato alle piccole e medie imprese, con le soluzioni di incasso digitale di Nexi. Da oggi, le PMI italiane, accedendo alla piattaforma b-ilty, potranno noleggiare o acquistare i prodotti e i servizi di incasso di Nexi, assicurandosi così le migliori soluzioni tecnologiche presenti sul mercato che consentono di accettare qualsiasi tipologia di pagamento in modo comodo, veloce e sicuro.

Attraverso il portale di b-ilty, infatti, i clienti potranno accedere ad offerte dedicate studiate appositamente per loro da Nexi e richiedere, in modo totalmente digitale attraverso il portale Nexi, il prodotto più adatto alle proprie esigenze: la sottoscrizione del contratto avviene completamente in modalità digitale, rendendo così la user experience pratica e veloce, permettendo a imprenditori e PMI di effettuare l’operazione dal proprio ufficio, in qualsiasi orario, senza bisogno di recarsi in filiale e senza necessità di utilizzare carta. Inoltre, la gamma di prodotti messa a disposizione da Nexi, assieme alla piattaforma digitale b-ilty, creeranno un’offerta innovativa e unica dedicata alle PMI, per supportarle in un mercato che richiede sempre di più tecnologie best in class che permettano di rispondere al meglio alle esigenze di diverse categorie merceologiche.

“La penetrazione dei pagamenti digitali è in decisa crescita in tutta Europa, compreso il nostro Paese in cui rappresenta ormai circa un terzo di tutti i pagamenti e in cui sta registrando una costante accelerazione", afferma Giulio Vasconi, Head of Marketing Merchant & Services Solutions di Nexi. "La partnership con illimity ci consente di muovere un altro passo fondamentale nella diffusione di soluzioni di incasso digitale, capaci di intercettare le esigenze delle PMI e di garantire loro concreti vantaggi in termini di efficienza, velocità, affidabilità, incremento del business, oltre che di rispetto degli ultimi requisiti legislativi. Inoltre, questo accordo consente di soddisfare le esigenze di un sempre crescente numero di PMI che prediligono i canali digitali per acquistare i prodotti e le soluzioni più adatte per il proprio business”.

Carlo Panella, Head of Direct Banking di illimity, ha dichiarato: “La partnership con Nexi ci consente di ampliare ulteriormente l’offerta di b-ilty rendendo disponibile, ancora una volta, una soluzione semplice e di sostegno reale all’attività degli imprenditori. b-ilty nasce, infatti, per semplificare la vita delle PMI: la costante evoluzione dell’offerta continuerà quindi a seguire questa direttrice per anticipare le sempre nuove e diverse esigenze degli imprenditori”.

Il portafoglio di offerta per l’accettazione dei pagamenti digitali, l’installazione del terminale POS e tutti i servizi di assistenza tecnica vengono assicurati da Nexi: una garanzia di affidabilità che si aggiunge alla disponibilità di un Relationship Manager personale per ogni cliente b-ilty e al call center professionale Smart Care, già previsti da illimity e disponibili 7 giorni su 7.