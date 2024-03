Nexi e Notartel insieme per digitalizzare i pagamenti di onorari notarili

Nexi e Notartel: al via la partnership per pagamenti digitali semplici e sicuri per imposte e onorari notarili

È disponibile un nuovo servizio di pagamento digitale per imposte, onorari e deposito del prezzo presso i notai nato dalla collaborazione tra Nexi, la PayTech italiana leader in Europa, e Notartel Società Benefit del Notariato. In base all’accordo la soluzione di pagamento digitale account to account di Nexi, sarà messa da Notartel a disposizione degli oltre cinque mila notai italiani che potranno richiederne l’attivazione attraverso la piattaforma Notarpay, realizzata in linea con la Direttiva europea sui Servizi di Pagamento (PSD2).

Grazie a questa soluzione, i cittadini avranno la possibilità di pagare le imposte, gli onorari notarili e di effettuare il deposito del prezzo in modalità completamente digitale e in massima sicurezza: sarà sufficiente cliccare sul link che verrà inviato loro dal notaio, accedere in pochi click al proprio home banking ed effettuare il pagamento attraverso un bonifico istantaneo, senza alcun limite di importo. I vantaggi sono molteplici sia per i cittadini, sia per i notai: i primi, possono saldare in digitale anche grandi importi, avere un maggior controllo sulle proprie spese, vivere un’esperienza d’acquisto sicura e veloce; i secondi possono controllare in tempo reale la transazione del bonifico irrevocabile e riducono sensibilmente i rischi e i limiti legati all’uso di contanti e assegni.

“La partnership con Notartel ci consente di intercettare le esigenze di notai e cittadini, consentendo pagamenti digitali e sicuri per i così detti large ticket, ossia importi superiori ai 500 euro che, in Italia, per oltre il 50% vengono ancora pagati con metodi tradizionali come assegni, contanti o bonifici. Si tratta di un accordo particolarmente importante se consideriamo che, in base alle analisi di settore, entro il 2030 i pagamenti Account2Account o IBAN-based costituiranno il 15% delle transazioni globali, per un valore di mercato di oltre due trilioni di euro”, ha affermato Alessandro Viola, Head of Corporate Sales Nexi.

Vincenzo Gunnella, Presidente Notartel, ha aggiunto: “Questa piattaforma ci consente come categoria di essere in linea con quanto previsto dalla direttiva PSD2, Payment Service Directive, fortemente voluta dall’Unione Europea per porre le fondamenta giuridiche per un mercato unico dei pagamenti in tutta Europa e stabilire servizi di pagamento più sicuri e innovativi in tutta l'UE”. Grazie alla collaborazione tra Nexi e Notartel, quella dei notai è la prima categoria professionale in Italia che, utilizzando la tecnologia Open Banking sottostante la soluzione Nexi, garantirà ai cittadini una soluzione di pagamento nativamente pensata per una esperienza digitale e mobile first.