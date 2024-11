MiTur, Nexi: presentati in anteprima i dati del Rapporto Tourism & Incoming Watch

Nexi, al Forum Internazionale del Turismo anteprima del rapporto Tourism & Incoming Watch atteso per inizio 2025

Dal Forum Internazionale del Turismo tenutosi dal 8 al 9 novembre alla Fortezza da Basso di Firenze, organizzato dal Ministero del Turismo e arrivato alla sua seconda edizione, emerge un’interessante novità: nella top 10 delle province italiane dove i turisti stranieri hanno speso di più su POS fisici quest’estate, accanto alle grandi città, si distinguono anche Bolzano, Sassari, Salerno e Brescia. L’evento rappresenta un’occasione per fare il punto sulle sfide attuali e future del turismo, dimostrando come non siano solo le metropoli italiane a dominare il panorama delle spese turistiche.

All’interno del panel dedicato alla “Crescita”, il Prof. Carlo Brugnoli, direttore scientifico dell’Osservatorio Nazionale del Turismo (ONT), ha anticipato alcuni dati che saranno inclusi nel primo Rapporto del Nexi Tourism & Incoming Watch, in uscita all’inizio del 2025. Questo rapporto è il risultato della collaborazione tra Nexi e il Ministero del Turismo, con il supporto dell’ONT.

In particolare, i dati evidenziano che, nel corso dell’estate 2024, oltre ai grandi centri turistici come Roma, Venezia, Napoli, Milano, Firenze e Verona, anche le province di Bolzano, Sassari, Salerno e Brescia hanno registrato spese significative da parte dei turisti stranieri tramite POS fisici, raggiungendo complessivamente il 13% del totale.

“Grazie ai dati forniti da Nexi siamo in grado di tracciare un quadro anche dei trend di consumo con, ad esempio, i viaggiatori europei che concentrano le proprie spese su ristorazione, GDO e costi legati ai loro spostamenti (carburante, pedaggi, treni), mentre i nordamericani spendono prevalentemente nel food e i sud-est asiatici e arabi nel lusso”, sottolinea il Prof. Brugnoli. “Un altro dato interessante, visto anche che oggi siamo qui a Firenze, è che la Toscana si conferma meta turistica molto apprezzata anche oltre al capoluogo, con le sue colline e la costa che insieme sono valse il 5% del transato totale in Italia nell’estate di quest’anno”.

“Siamo felici di poter mettere a disposizione del Ministero del Turismo i dati raccolti dal nostro Nexi Tourism & Incoming Watch confermando ancora una volta il nostro ruolo di operatori leader del settore in Italia”, commenta Marco Ferrero, Chief Regional Officer Italy di Nexi. “I dati presentati oggi faranno parte del primo Rapporto del nostro Osservatorio che verrà pubblicato a inizio dell’anno prossimo e che fornirà un quadro ancora più ampio dei comportamenti di spesa dei turisti nel nostro Paese”.